Rugby, Pro14 2018: Southern Kings-Benetton Treviso 35-36. Bel successo esterno dei veneti

Benetton Treviso corsara in Sudafrica nella 18ma giornata del Pro 14 di rugby: i trevigiani passano per 35-36 in casa dei Southern Kings al termine di una partita scoppiettante. Veneti quasi sempre avanti, con qualche brivido nei minuti finali: bonus offensivo per la franchigia italiana, doppio bonus per gli avversari.

Inizio di Treviso, che va in meta già al 3′ con Baravalle, ma Banks non trasforma. Passano altri 3′ e Lazzaroni marca ancora: stavolta Banks centra i pali e gli italiani volano sullo 0-12. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e prima Vulindlu al 10′, poi Masimla al 19′, vanno in meta: Coleman trasforma in entrambi i casi e i sudafricani passano a condurre per 14-12.

Il vantaggio però non dura molto: al 22′ Banks va in meta e trasforma, al 29′ Iannone lo imita, regalando già il bonus offensivo a Treviso, Banks converte ancora e lo score recita 14-26. Lerm però non ci sta e al 37′ accorcia con una nuova marcatura, Banda converte e manda tutti al riposo sul 21-26.

Nella ripresa è ancora Treviso ad aprire le danze, con la meta di Steyn al 50′ che Banks trasforma. La meta tecnica dei padroni di casa al minuto 58 non solo regala il bonus offensivo anche ai padroni di casa, ma, soprattutto, causa il giallo a Ruzza, che lascia in 14 la franchigia veneta.

Treviso però non solo resiste, ma, grazie al piazzato di Banks, al 65′, si porta oltre la distanza di break, sul 28-36. Al 73′ però Klaasen va ancora in meta, Banda trasforma per il 35-36, ma il cartellino giallo rifilato a Balekile al 76′ rende meno affannosi gli ultimi minuti dei trevigiani, che in superiorità numerica riescono ad amministrare senza soffrire più di tanto, portando a casa la nona vitoria nel torneo.













Foto: Ettore Griffoni

