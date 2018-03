Roma-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni del ritorno degli ottavi di Champions League: giallorossi al completo, Under e Perotti in attacco insieme a Dzeko

Partita decisiva per la Roma, nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. I giallorossi sono chiamati a rimontare il 2-1 dell’andata. Un risultato maturato in rimonta, dopo che la squadra di Eusebio Di Francesco era stata in vantaggio per 1-0. De Rossi e compagni ora dovranno sfruttare la spinta dell’Olimpico, per ribaltare il confronto e proseguire la campagna europea, dopo la brillante prima fase. Sarà l’occasione anche per sfatare un tabù: la Roma, che manca ai quarti di Champions da dieci anni, non ha mai passato un turno dopo aver perso l’andata.

Di Francesco si affiderà ai suoi titolarissimi e all’ormai consolidato 4-2-3-1. Difesa confermata con Florenzi, che deve riscattare l’opaca partita di andata, Manolas, Fazio e Kolarov, davanti ad Alisson, decisivo nell’evitare il terzo gol in Ucraina. De Rossi e Strootman faranno la diga davanti alla difesa, mentre Nainggolan agirà più avanti, in linea con Under e Perotti, alle spalle di Dzeko.

Formazione confermata anche per lo Shakhtar Donetsk. Nel suo 4-2-3-1 Paulo Fonseca deve fare a meno solamente di Kryvtsov, infortunato. Al suo posto sarà Ordets ad affiancare Rakitsky e formare la coppia centrale davanti a Pyatov. I terzini saranno invece Butko e Ismaily, con Fred e Stepanenko che agiranno in mediana. A Marlos, Taison e Bernard, invece, il compito di inventare e rifornire l’unica punta Ferreyra.

Le probabili formazioni di Roma-Shakhtar Donetsk

Roma (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman; Under, Nainggolan, Perotti; Dzeko. All.: Di Francesco

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Ordets, Rakitsky, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra. All.: Fonseca













