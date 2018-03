Roma-Barcellona, quando si gioca? Le date di andata e ritorno e come vedere le partite in tv

La Roma non vuole smettere di sognare dopo essersi tornata ai quarti di finale della Champions League 2018 di calcio a dieci anni di distanza dall’ultima volta ed è pronta per affrontare il Barcellona. La corazzata catalana sarà il prossimo avversario dei giallorossi che partiranno nettamente sfavoriti contro Messi e compagni ma che vogliono davvero realizzare un’impresa contro una delle più forti formazioni d’Europa.

I ragazzi di Eusebio Di Francesco dovranno letteralmente superarsi, all’interno dello spogliatoio il morale è alto e si spera davvero di sovvertire l’esito di una doppia sfida che sulla carta sembra già scontata. Molto dipenderà dal match d’andata in programma mercoledì 4 aprile (ore 20.45) al Camp Nou: in casa il Barcellona vuole fare fuoco e fiamme, la Roma dovrà reggere all’onda d’urto per poi giocarsi il tutto per tutto allo Stadio Olimpico nel match di ritorno previsto per martedì 10 aprile (ore 20.45).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Roma-Barcellona, quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Mediaset Premium, in diretta streaming su Premium Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Nelle prossime settimane sapremo se gli incontri saranno trasmessi anche in chiaro e gratis su Canale 5 (o sul neonato Canale 20).

MERCOLEDI’ 4 APRILE – ANDATA:

20.45 Barcellona-Roma

MARTEDI’ 10 APRILE – RITORNO:

20.45 Roma-Barcellona















(foto pagina Facebook Roma Calcio)