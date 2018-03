Juventus-Real Madrid in tv, c’è la diretta gratis e in chiaro su Canale20! Un nuovo canale di Mediaset, la Champions League per tutti

Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio, sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e gratis, sul Canale 20. Si tratta di un’assoluta novità per tutti i tifosi bianconeri e per gli appassionati del grande calcio internazionale: Mediaset, infatti, ha acquistato queste frequenze dalla vecchia Rete Capri e ha deciso di inaugurarle mandando in onda la super sfida tra i Campioni d’Italia e le merengues detentrici del trofeo. Una super sfida che avrà l’onore di far partire le trasmissioni su questo canale che presumibilmente sarà molto utilizzato durante i Mondiali di calcio che la Rete del Biscione trasmetterà in diretta esclusiva.

Dunque niente Canale 5, come eravamo abituati, ma ci si dovrà spostare sul tasto 20 del telecomando per potersi gustare il big match che vale un pezzo della qualificazione alle semifinale: lo scontro diretto tra la corazzata spagnola guidata da Cristiano Ronaldo e i ragazzi di Max Allegri regalerà sicuramente emozioni, tutte da vivere su queste frequenze, in chiaro e gratis.

Di seguito la data, il programma dettagliato, il calendario completo e l’orario d’inizio di Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Canale 20 (gratis e in chiaro), in diretta tv su Mediaset Premium (per gli abbonati), in diretta streaming su Premium Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 3 APRILE – ANDATA:

20.45 Juventus-Real Madrid













(foto pagina Facebook Paulo Dybala)