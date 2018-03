Prossimo turno Serie A, 30^ giornata: orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (31 marzo): si gioca la vigilia di Pasqua!

Sabato 31 marzo tornerà a giocare la Serie A 2018 di calcio. Il campionato riprende dopo la pausa riservata alle Nazionali, si rincomincia con la 30^ giornata programmata integralmente la vigilia di Pasqua. Turno davvero importante per le sorti del campionato: il Napoli sarà impegnato nel pomeriggio a Sassuolo e può mettere pressione alla Juventus che in serata se la dovrà vedere nel big match con il Milan. Attenzione anche alla corsa per un posto in Champions League: la Roma giocherà il lunch match con il Bologna, l’Inter e la Lazio in campo nel pomeriggio con Verona e Benevento a caccia di punti salvezza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite del prossimo turno della Serie A (31 marzo). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e su Mediaset Premium, diretta streaming su Sky Go e su Premium Player.

SABATO 31 MARZO:

12.30 Bologna-Roma

15.00 Inter-Verona

15.00 Sassuolo-Napoli

15.00 Fiorentina-Crotona

15.00 Lazio-Benevento

15.00 Genoa-SPAL

15.00 Cagliari-Torino

15.00 Atalanta-Udinese

18.00 Chievo-Sampdoria

20.45 Juventus-Milan















(foto pagina Facebook Paulo Dybala)