Calcio, Serbia-Italia: amichevole Under 21. Data, programma, orario d’inizio e tv: quando si gioca e come seguire la partita

Martedì 27 marzo (ore 18.30) si giocherà Serbia-Italia, amichevole tra Under 21. La nostra Nazionale sarà impegnata al Karadjordje Stadium di Novi Sad: gli azzurrini andranno a caccia della vittoria nella tana dell’ostica formazione slava che ha tutte le carte in regola per metterci in difficoltà. I ragazzi di coach Evani, dopo il pareggio casalingo contro la Norvegia, vogliono tornare al successo e proseguire al meglio il proprio cammino verso gli Europei 2019 che organizzeremo in casa. Questi incontri servono per unire il gruppo e creare una squadra che sappia farsi valere negli incontri più importanti.

L’Italia U21 dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3 già visto a Perugia caratterizzato dal tridente offensivo composto da Edera, Cerri e Parigini mentre a centrocampo dovrebbero agire Barella, Mandragora e Murgia. Avvicendamento in porta con Scuffett tra i pali protetto dalla difesa a composta da Adjapong, Romagna, Mancini, Pezzella.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Serbia-Italia, amichevole internazionale tra Under 21. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 27 MARZO:

18.30 Serbia U21 vs Italia U21













