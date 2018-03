Calcio femminile, 17ma giornata Serie A 2017-2018: cinquina della Juventus, Bonansea scatenata. Cade la Res Roma a Verona

Si è completato quest’oggi il 17° turno del campionato di calcio femminile di Serie A. La Juventus ha risposto presente, conquistando il successo sul campo del Sassuolo grazie ad un perentorio 5-0.

Protagonista dell’incontro, senza se e senza ma, Barbara Bonanesa. L’esterno della Vecchia Signora e della Nazionale italiana, in versione Garrincha, ha seminato il panico nella retroguardia neroverde, facendosi trovare pronta all’appuntamento con il gol ed impressionando per la portata della propria prestazione. 4 realizzazioni che, con quella di Sofia Cantore, hanno permesso alla squadra di Rita Guarino di conservare la vetta della graduatoria in solitaria, respingendo l’assalto del Brescia, vittorioso 4-2 contro il Chievo Verona. 17° successo in altrettante partite per la Juve.

Nell’altro confronto in programma quest’oggi, vittoria importante in chiave salvezza dell’Agsm Verona, allo stadio “Olivieri”, contro la Res Roma. 3-0 lo score in favore delle scaligere che, sfruttando il fattore campo, hanno ottenuto il risultato pieno grazie alle marcature di Sofia Kongouli e di Florin Wagner (doppietta). Match condizionato dalle espulsioni di Eva Biasotto, tra le file capitoline, e di Anna Julia Molin, tra le padrone di casa, ed anche da un episodio in area di rigore gialloblu sfavorevole alle ospiti. Con questo riscontro le veronesi scavalcano le romane in classifica salendo a quota 19 punti (settima posizione).

RISULTATI – GIORNATA 17 – SERIE A

DATA PARTITA RISULTATO 24/03/2018 BRESCIA – CHIEVO VERONA 4 – 2 24/03/2018 EMPOLI – TAVAGNACCO 0 – 4 24/03/2018 FIORENTINA – RAVENNA WOMAN 4 – 0 24/03/2018 PINK BARI – ATALANTA 0 – 2 25/03/2018 SASSUOLO – JUVENTUS 0 – 5 25/03/2018 VERONA – RES ROMA ore 12.30 3 – 0

CLASSIFICA SERIE A

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. 51 17 17 0 0 54 4 +50 2. 48 17 16 0 1 54 16 +38 3. 34 17 11 1 5 39 21 +18 4. 30 17 9 3 5 26 21 +5 5. 28 17 8 4 5 29 17 +12 6. 25 17 8 1 8 23 31 -8 7. 19 17 5 4 8 20 27 -7 8. 18 17 6 0 11 16 25 -9 9. 13 17 4 1 12 14 41 -27 10. 11 17 2 5 10 18 37 -19 11. 10 17 3 1 13 13 34 -21 12. 8 17 2 2 13 10 42 -32













Foto: pagina facebook Juventus