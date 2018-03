Pentathlon, Coppa del Mondo Los Angeles 2018: nella finale maschile Giuseppe Mattia Parisi è 27°. Vince Lee Jihun

A Los Angeles, nella notte italiana, è andata in scena la finale maschile della seconda tappa di Coppa del Mondo di pentathlon moderno: l’unico azzurro in gara, Giuseppe Mattia Parisi, è stato autore di una prestazione piuttosto opaca, chiudendo al 27° posto su 36 finalisti. La vittoria è andata al sudcoreano Lee Jihun.

Nella prova di nuoto l’azzurro compromette tutto facendo segnare l’ultimo crono in 2’18″52, nella prova vinta dal britannico Joseph Choong in 1’59″38. Anche nella prova di scherma, vinta dal sudcoreano Jihun con 25 stoccate messe a segno, l’azzurro non è brillantissimo, chiudendo 23° con 16 assalti vinti e 19 persi.

Nell’equitazione si riscatta l’azzurro, che compie percorso netto e risale un po’ la china, anche se un terzo dei finalisti porta a casa tutti i 300 punti in palio. Nel laser run infine il sudcoreano Lee Jihun amministra il vantaggio accumulato e precede due magiari, chiudendo con 22″ su Demeter Bence e 23″ su Szep Balasz. Giuseppe Mattia Parisi è 27° a 1’25”.













Foto: FIPM

