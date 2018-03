Sollevamento pesi, Europei 2018: Nico Mueller oro nella -77 kg

Uno dopo l’altro, si stanno assegnando in questi giorni tutti i titoli Europei 2018 di sollevamento pesi. Nella serata odierna sono saliti sulla pedana di Bucarest gli uomini nella categoria fino a 77 kg di peso: la medaglia d’oro nel totale è andata al tedesco Nico Mueller, autore di un’ottima rimonta nella seconda parte di gara. Solo quarto nello strappo, pur a 3 soli kg dalla miglior misura, il tedesco ha distrutto la concorrenza nello slancio, in cui ha chiuso con altre tre alzate valide a 183, 187 e 191, misura che gli è valsa l’oro, anche considerando i tanti errori dei diretti rivali e le misure nettamente inferiori che hanno portato a casa. Si può dire che il successo di Mueller è arrivato perché non ha mai sbagliato, pur partendo sia nello strappo che nello slancio da misure inferiori rispetto agli altri favoriti per le medaglie.

Razvan Martin ha conquistato la medaglia d’argento davanti al pubblico di casa, chiudendo nel totale a 343 chili, mentre Mueller si è spinto fino a 346. Per Martin, anche un oro nello strappo, in cui è arrivato a sollevare 158 kg. Un solo chilo di differenza (342 in tutto) per lo spagnolo Andres Mata, che si è dovuto accontentare di una comunque onorevole medaglia di bronzo. A seguire, più staccati, il lettone Suharevs e il polacco Bajer in quarta e quinta posizione. Non erano impegnati atleti italiani.













