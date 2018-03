Golf, PGA Tour 2018: Sam Ryder al comando dello Houston Open dopo la prima giornata

I protagonisti del PGA Tour si avvicinano al primo Major stagionale e, come di consueto, lo preparano disputando lo Houston Open (montepremi 7 milioni di dollari). Lo storico torneo nato nel 1946, che si disputa sul percorso par 72 del Golf Club of Houston (Humble, Texas, Stati Uniti), vede al comando l’americano Sam Ryder con lo score parziale di -8. Tuttavia la classifica del primo round è incompleta a causa della sospensione del giro d’esordio per condizioni climatiche avverse. Il battistrada deve infatti completare ulteriori tre buche per rimpinguare il suo bottino. Seconda piazza, ad una lunghezza dal leader, per gli statunitensi Kevin Tway, Lucas Glover e Beau Hossler (17 buche).

Fuori dal podio momentaneo con il punteggio di -6 l’australiano Rod Pampling, gli americani Ryan Armour, Rickie Fowler, Julian Suri, e l’irlandese Paul Dunne (14 buche). A chiudere la top ten troviamo infine un gruppone composto da 14 golfisti con lo score di -5 nel quale spiccano l’irlandese Seamus Power, gli statunitensi Brendt Snedeker e Grayson Murray.

Nella serata italiana spazio a ciò che resta del primo round ed a seguire subito il via del secondo giro che sicuramente fornirà un quadro più chiaro della situazione.

Foto: Official Twitter PGA Tour