Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: tutti gli italiani in gara oggi. L’ultima gara di Carolina Kostner? Cappellini-Lanotte per sognare

Oggi venerdì 23 maggio sarà una giornata davvero molto attesa ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. Il Mediolanum Forum di Milano sarà gremito in ogni ordine di posto per una delle serate più attese, quella che assegna le medaglie femminile: il free skating potrebbe essere l’ultima gara della carriera di Carolina Kostner, in testa dopo lo short program e a caccia della settima medaglia iridata della carriera.

Si preannuncia uno spettacolo incredibile, la Regina del Ghiaccio vuole regalarci l’ennesima emozione. Spazio anche alla 16enne Elisabetta Leccardi, brava ad accedere alla finale. Tra mattino e primo pomeriggio, invece, toccherà alle coppie di danza con la short dance: i nostri Anna Cappellini e Luca Lanotte puntano al podio, in gara anche Charlene Guignard e Marco Fabbri.



Di seguito gli italiani in gara oggi, il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle loro esibizioni ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 23 MARZO:

14.49 Charlene Guignard/Marco Fabbri

15.37 Anna Cappellini/Luca Lanotte

18.45 Elisabetta Leccardi

22.16 Carolina Kostner













(foto Valerio Origo)