Pattinaggio artistico, Mondiali 2018: short dance. La startlist e l’ordine di esibizione. Tutti gli orari

La short dance di oggi darà il via alla gara di danza dei dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura 2018, in corso di svolgimento al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. I grandi favoriti della prova saranno i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, già campioni iridati nel 2016 e medagliati d’argento olimpici, mentre l’Italia potrà puntare al podio con i sette volte campioni nazionali Anna Cappellini e Luca Lanotte. Charlène Guignard e Marco Fabbri sperano invece di conquistare la top ten, come già accaduto alle Olimpiadi ed ai Mondiali 2016.

11:00:00 – 11:06:00 Warm-up Group 1

11:06:30 – 11:13:10 1 Teodora MARKOVA / Simon DAZE BUL

11:13:10 – 11:19:50 2 Kavita LORENZ / Joti POLIZOAKIS GER

11:19:50 – 11:26:30 3 Cortney MANSOUROVA / Michal CESKA CZE

11:26:30 – 11:33:10 4 Chantelle KERRY / Andrew DODDS AUS

11:33:10 – 11:39:10 Warm-up Group 2

11:39:40 – 11:46:20 5 Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV BLR

11:46:20 – 11:53:00 6 Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN FIN

11:53:00 – 11:59:40 7 Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS HUN

11:59:40 – 12:06:20 8 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS CAN

12:06:20 – 12:21:20 Ice Resurfacing

12:21:20 – 12:27:20 Warm-up Group 3

12:27:50 – 12:34:30 9 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU

12:34:30 – 12:41:10 10 Lucie MYSLIVECKOVA / Lukas CSOLLEY SVK

12:41:10 – 12:47:50 11 Adel TANKOVA / Ronald ZILBERBERG ISR

12:47:50 – 12:54:30 12 Yura MIN / Alexander GAMELIN KOR

12:54:30 – 13:00:30 Warm-up Group 4

13:01:00 – 13:07:40 13 Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL ARM

13:07:40 – 13:14:20 14 Olivia SMART / Adrian DIAZ ESP

13:14:20 – 13:21:00 15 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR

13:21:00 – 13:27:40 16 Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN UKR

13:27:40 – 13:42:40 Ice Resurfacing

13:42:40 – 13:48:40 Warm-up Group 5

13:49:10 – 13:55:50 17 Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV POL

13:55:50 – 14:02:30 18 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC FRA

14:02:30 – 14:09:10 19 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN

14:09:10 – 14:15:50 20 Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR TUR

14:15:50 – 14:22:30 21 Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO RUS

14:22:30 – 14:28:30 Warm-up Group 6

14:29:00 – 14:35:40 22 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN

14:35:40 – 14:42:20 23 Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN RUS

14:42:20 – 14:49:00 24 Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER USA

14:49:00 – 14:55:40 25 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA

14:55:40 – 15:02:20 26 Kana MURAMOTO / Chris REED JPN

15:02:20 – 15:17:20 Ice Resurfacing

15:17:20 – 15:23:20 Warm-up Group 7

15:23:50 – 15:30:30 27 Madison CHOCK / Evan BATES USA

15:30:30 – 15:37:10 28 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA

15:37:10 – 15:43:50 29 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA

15:43:50 – 15:50:30 30 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN

15:50:30 – 15:57:10 31 Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA

