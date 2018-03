Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018: medaglia di bronzo per Giacomo Bertagnolli in discesa, buona la prima per l’hockey

Dopo la cerimonia d’apertura di ieri, le Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 hanno vissuto le prime competizioni quest’oggi, con l’assegnazione di ben dodici titoli tra sci alpino e biathlon, oltre allo svolgimento delle prime partite di sledge hockey e wheelchair curling. L’Italia era presente nello sci alpino con due atleti e nello sledge hockey.

L’uomo più atteso per i colori azzurri era sicuramente Giacomo Bertagnolli, che nella discesa libera della categoria ipovedenti (visually impaired) non ha tradito le aspettative. Insieme alla guida Fabrizio Casal, il giovane talento tricolore ha conquistato la medaglia di bronzo, per il suo primo podio paralimpico dopo le tre medaglie mondiali conquistate lo scorso anno a Tarvisio. Il duo italiano ha chiuso a 2”53 dal grande favorito, il canadese Marc Marcoux (guida Jack Leitch), mentre la medaglia d’argento è andata allo slovacco Jakub Krako (guida Branislav Brozman). Un risultato molto importante, visto che a Sochi 2014 la spedizione azzurra aveva chiuso senza podi all’attivo.

Davide Bendotti non è invece andato oltre il ventunesimo posto nella gara della categoria standing, vinta dallo svizzero Theo Gmur sul francese Arthur Bauchet e sull’austriaco Markus Salcher. Lo statunitense Andrew Kurka ha conquistato l’oro nella categoria sitting, mentre i titoli femminili sono andati alle tre grandi favorite della vigilia: il duo slovacco Henrieta Farkašová / Natália Šubrtová ha dominato tra le ipovedenti, al pari della francese Marie Bochet nella gara in piedi e della tedesca Anna Schaffelhuber in quella da sedute.

Come anticipato, oggi era anche la volta delle prime partite di sledge hockey, con la squadra italiana che affrontava la Norvegia: i tempi regolamentari si sono conclusi sul 2-2, con Sandro Kalegaris e Gianluigi Rosa che hanno messo a segno le due reti azzurre. È stato però Nils Larch a realizzare lo shootout che ha regalato la vittoria all’Italia per 3-2.

