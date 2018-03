Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018: Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal conquistano l’oro nello slalom gigante. I risultati di giornata

La quinta giornata di competizioni alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 ha visto l’assegnazione di ben dodici nuovi titoli, sei nello sci alpino ed altrettanti nello sci di fondo, oltre a prevedere la prosecuzione dei tornei di wheelchair curling e sledge hockey.

Lo slalom gigante della categoria ipovedenti ha regalato la prima medaglia d’oro all’Italia, grazie alla coppia formata da Giacomo Bertagnolli e dalla guida Fabrizio Casal, già medagliati sia in discesa che in supergigante. Gli azzurri hanno infatti dominato la gara in entrambe le manche, andando a precedere di oltre cinque secondi gli slovacchi Jakub Krako / Branislav Brozman e di sette i canadesi Mac Marcoux / Jack Leitch, due delle coppie più forti della categoria e già plurimedagliate a livello paralimpico.

Nella categoria standing, Davide Bendotti ha terminato in diciannovesima posizione, staccato di oltre quattordici secondi dal vincitore, lo svizzero Theo Gmur, capace di battere il russo Aleksei Bugaev ed il canadese Alexis Guimond. Bella gara da parte di René De Silvestro nella categoria sitting: l’azzurro si è classificato ottavo a 5”66 dal norvegese Jesper Pedersen, che ha preceduto in classifica lo statunitense Tyler Walker ed il polacco Igor Sikorski.

Le gare femminili di sci alpino hanno invece visto il quarto successo in quattro gare dell’ipovedente slovacca Henrieta Farkašová (guida Natália Šubrtová), mentre la francese Marie Bochet è tornata sul gradino più alto del podio nella categoria standing, dopo l’inconveniente dell’uscita in combinata. La giapponese Momoka Muraoka ha invece dominato la prova delle sitting.

Unico azzurro presente nella sprint di sci di fondo, Cristian Toninelli si è classificato ventitreesimo nelle qualificazioni, mancando dunque il pass per le semifinali, riservato ai primi dodici. Già vincitore delle qualificazioni, il kazako Alexandr Kolyadin è andato a conquistare la medaglia d’oro con una grande rimonta finale, battendo sul traguardo il giapponese Yoshihiro Nitta ed il canadese Mark Arendz, terzo a pari merito con il finlandese Ilkka Tuomisto.

Dominio statunitense nella categoria sitting, con le vittorie di Andrew Soule e di Oksana Masters, mentre nelle gare degli ipovedenti si sono imposti il leggendario canadese Brian McKeever (guida Russell Kennedy), al dodicesimo oro paralimpico in carriera, e la bielorussa Sviatlana Sakhanenka (guida Raman Yashchanka). Nella prova femminile standing, infine, la vittoria è andata alla russa battente bandiera neutrale Anna Milenina.

Nello sledge hockey, la nazionale azzurra osservava oggi una giornata di riposo, dopo aver passato la prima fase con un bilancio di due vittorie su Norvegia e Svezia ed una sconfitta contro il Canada. L’Italia si è qualificata come seconda forza del girone alle spalle dei nordamericani e tornerà sul ghiaccio domani per affrontare gli Stati Uniti, mentre la nazionale della foglia d’acero sfiderà dall’altra parte del tabellone i padroni di casa della Corea del Sud.

