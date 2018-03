Pallanuoto femminile, Il finale di stagione ci regalerà il ritorno ad alti livelli di Izabella Chiappini? La spalla continua a dare problemi

Izabella Chiappini, dopo le Olimpiadi di Rio 2016 giocate con la nazionale brasiliana di pallanuoto ha optato per la cittadinanza italiana, e, pur divenendo convocabile con il Setterosa soltanto al termine del consueto anno internazionale di inattività (13 ottobre 2017), ha iniziato a prendere parte ai collegiali della nazionale italiana sin dall’ottobre dell’anno precedente.

Arrivata in Italia al Messina, è poi passata all’inizio della stagione in corso al Plebiscito Padova, in quella che doveva essere la sua consacrazione, pur essendo appena 22enne. Invece continui problemi alla spalla destra, che non trova pace dopo la lesione al cercine subita a Messina, le stanno costando molto più tempo del previsto.

Ad inizio stagione Stefano Posterivo, allenatore del Padova, ne auspicava un ritorno in acqua per gennaio, ed in diverse sfide Chiappini è stata anche inserita tra le 13 giocatrici a referto, ma non ha mai superato del tutto l’infortunio, tanto che nelle ultime sfide il suo posto è stata preso da Martina Savioli, ritornata in Veneto dopo l’addio della scorsa stagione.

L’ultima apparizione nell’elenco di una gara ufficiale della naturalizzata italiana risale all’andata dei quarti di finale di Eurolega, che poi, senza Chiappini tra le 13, ha avuto un epilogo amaro nel ritorno casalingo a Padova, mentre in A1 manca dalla sfida del 21 febbraio contro il Cosenza, nella quale era scesa in acqua per pochissimi minuti.

Nel finale di stagione speriamo che Izabella Chiappini possa superare definitivamente i problemi fisici per poter essere il valore aggiunto del Setterosa, atteso dall’importantissimo torneo continentale da disputare ai massimi livelli, dopo un deludente quinto posto in Europa Cup. L’innesto di Chiappini sarebbe fondamentale per il salto di qualità della selezione di Fabio Conti.













Foto: Profilo Facebook Izabella Chiappini

