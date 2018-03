Rugby, Zebre: Maxime Mbandà operato al ginocchio, stagione praticamente finita per lui

Il flanker delle Zebre e della nazionale italiana di rugby Maxime Mbandà è stato operato lunedì al ginocchio infortunato durante l’incontro valido per il Sei Nazioni in Galles: ne ha dato notizia soltanto oggi il sito federale, che sottolinea come i tempi di recupero siano lunghi ma ancora in via di definizione.

L’atleta ha subito la ricostruzione del legamento crociato anteriore, oltre alla riparazione della rottura del legamento collaterale mediale ed alla sutura della lesione meniscale interna. L’intervento, eseguito dall’equipe medica guidata dal dottor Mariani, è stato eseguito nella Clinica Villa Stuart di Roma ed è perfettamente riuscito.

Mbandà ha già iniziato l’iter riabilitativo, ed è stato dimesso oggi, poco prima che venisse diramata dalla FIR la notizia dell’intervento. I tempi di recupero non sono ancora noti, in quanto verranno valutati di volta in volta durante la riabilitazione che verrà svolta nel corso dei prossimi mesi.













Foto: Profilo Twitter Zebre

roberto.santangelo@oasport.it