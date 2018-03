Pallanuoto femminile, Final Six Europa Cup 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Da giovedì 22 a sabato 24 si terrà a Pontevedra, in Spagna, la Final Six dell’Europa Cup di pallanuoto. L’Italia scenderà in acqua il 22 marzo nei quarti di finale alle ore 17.00 contro l’Olanda, poi in caso di vittoria, sfiderà la Grecia il 23 alle 18.45, altrimenti giocherà per il quinto posto lo stesso giorno, ma alle ore 17.00. Il 24 spazio alla finale per il terzo posto alle 12.00 ed alla finalissima alle 14.00. Dall’altra parte del tabellone, la Spagna attende in semifinale la vincente del quarto tra Ungheria e Russia.

Tutte le gare saranno trasmesse in streaming sul sito della Len, mentre OA Sport vi assicurerà le dirette live testuali integrali delle partite dell’Italia. Di seguito il calendario completo della manifestazione:

22-24 marzo Final Six Europa Cup femminile

Il calendario (si gioca a Pontevedra, Spagna)

1a giornata (22 marzo)

Quarti di finale

OLANDA-ITALIA (ore 17)

UNGHERIA-RUSSIA (ore 18:45)

2a giornata (23 marzo)

FINALE 5° POSTO (ore 17)

Semifinali

GRECIA-Vincente OLANDA-ITALIA (ore 18:45)

SPAGNA-Vincente UNGHERIA-RUSSIA (ore 20:30)

3a giornata (24 marzo)

FINALE 3° POSTO (ore 12)

FINALE 1° POSTO (ore 14)













Foto: Daniela Bolla

