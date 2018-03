F1, Mondiale 2018: il calendario completo. Le date e il programma di tutti i 21 Gran Premi della stagione

Il Mondiale F1 2018 scatterà nel weekend del 23-25 marzo. Sarà il GP di Australia a tenere a battesimo i bolidi a quattro ruote e a dare il via a una stagione palpitante e avvincente che si concluderà esattamente otto mesi dopo ad Abu Dhabi (25 novembre). Nel mezzo 21 Gran Premi, altrettanti weekend intensi di gara, uno show da gustare interamente senza perdersi nemmeno un minuto. Riflettori puntati sull’attesissima lotta tra Mercedes e Ferrari, Sebastian Vettel va a caccia del riscatto e sfiderà Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo vuole confermarsi ma dovrà tenere a bada l’arrembante tedesco ma anche Max Verstappen al volante delle Red Bull. Anche le tre seconde guide (Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo) non staranno a guardare.

Le prime tre gare si disputeranno fuori dall’Europa (Australia, Bahrain, Cina), si tornerà poi nel weekend continente a fine aprile per l’appuntamento di Baku, il 13 maggio l’imperdibile gara di Barcellona che precede la classicissima di Montecarlo. Il 24 giugno si ritornerà in Francia sullo storico circuito di Le Castellet: sarà il primo di tre weekend consecutivi di gara visto che il 1° luglio saremo in Austria e domenica 8 luglio in Gran Bretagna. Torna in calendario il GP di Germania (a Hockenheim, 22 luglio), il GP di Monza è previsto il 2 settembre.

Di seguito il calendario completo del Mondiale 2018 di Formula Uno, tutte le date dei weekend di gara, il programma dettagliato per non perdersi davvero nulla nel corso della stagione e seguire i 21 GP previsti in un’annata che si preannuncia ricchissima ed appassionante. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Garantita la differita su TV8 di tutti i GP, soltanto quattro saranno in diretta tv e in chiaro (Italia visibile anche sulla Rai, Messico, USA, Brasile).

DATE GRAN PREMIO CITTA’/CIRCUITO 23-25 marzo GP Australia Melbourne 6-8 aprile GP Cina Shanghai 13-15 aprile GP Bahrain Sakhir 27-29 aprile GP Azerbaijan Baku 11-13 maggio GP Spagna Barcellona 24-27 maggio GP Monaco Montecarlo 8-10 giugno GP Canada Montreal 22-24 giugno GP Francia Le Castellet 29 giugno -1° luglio GP Austria Spielberg 6-8 luglio GP Gran Bretagna Silverstone 20-22 luglio GP Germania Hockenheim 27-29 luglio GP Ungheria Budapest 24-26 agosto GP Belgio Spa-Francorchamps 31 agosto – 2 settembre GP Italia Monza 14-16 settembre GP Singapore Singapore 28-30 settembre GP Russia Sochi 5-7 ottobre GP Giappone Suzuka 19-21 ottobre GP USA Austin 26-28 ottobre GP Messico Città del Messico 9-11 novembre GP Brasile San Paolo 23-25 novembre GP Emirati Arabi Uniti Abu Dhabi