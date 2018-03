Hockey ghiaccio, EBEL 2018: Bolzano passa ancora all’overtime! Klagenfurt battuto anche in gara-5

L’overtime premia ancora Bolzano, che in gara-5 della serie di quarti contro Klagenfurt ha vinto per 3-2. Un successo prezioso, che porta i Foxes ad un passo dalle semifinali dei playoff. Nella cittadina austriaca è andata in scena un’altra battaglia tra due squadre che stanno dando vita ad una serie incredibilmente combattuta. L’eroe del quinto episodio si chiama Domenic Monardo, che ha deciso l’incontro al supplementare dando a Bolzano il match point, da sfruttare martedì nella gara-6 casalinga.

I biancorossi sono stati convincenti sin dall’avvio di partita, in attacco ma soprattutto nel penalty killing. Il primo quarto si è chiuso sullo 0-0 ma sono bastati pochi minuti nel secondo per sbloccare il risultato, con Petan che davanti alla porta ha infilato il puck in rete. Angelidis ha sfiorato il raddoppio e i padroni di casa hanno punito in contropiede, con Hunderpfund. Il terzo drittel è stato quindi intenso. Miceli ha portato in vantaggio Bolzano sfruttando a meraviglia l’assist di Tomassoni e poco dopo Bernard ha sfiorato il terzo gol.

Foxes che non hanno sfruttato nemmeno un powerplay per chiudere l’incontro, subendo il pareggio a 3′ dalla fine con il tiro preciso di Bischofberger e rischiando grosso nel finale con l’uomo in meno. All’overtime, però, dopo il palo di Miceli, ecco l’azione personale di Monardo, che da solo è entrato nel terzo d’attacco, superato un difensore ed insaccato in rete il gol decisivo.

I risultati delle gare-5 dei quarti della EBEL

Vienna – Innsbruck 1-2 (serie 3-2)

Klagenfurt – Bolzano 2-3 OT (serie 2-3)

Salisburgo – Dornbirn 2-3 OT (serie 2-3)













