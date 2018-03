Pallanuoto femminile, Europa Cup 2018: Italia-Ungheria 7-6. Cinquina Bianconi, Setterosa quinto

Il Setterosa batte l’Ungheria per 7-6 e si classifica al quinto posto nell’Europa Cup di pallanuoto femminile: una super Roberta Bianconi mette a segno cinque reti e trascina l’Italia, facendo però aumentare i rimpianti per una qualificazione alle semifinali che poteva essere alla portata.

Le azzurre oggi infatti hanno giocato senza mostrare passaggi a vuoto, restando sempre avanti nel punteggio e giocando con polso fermo nonostante le avversarie fossero sempre ad un’incollatura. Nel primo quarto Setterosa avanti in superiorità numerica con Bianconi, pareggio immediato delle magiare con Parkes.

Bianconi riporta le azzurre avanti su rigore, poi Arianna Garibotti sigla il 3-1 con il quale si arriva al primo intervallo. Nella seconda frazione il punteggio non cambia, ma l’Italia spreca due occasioni in superiorità numerica. Nel terzo periodo accorciano le magiare con Keszthelyi, poi Bianconi ricaccia indietro le avversarie con una doppietta (un gol su rigore).

In chiusura di tempo però l’Ungheria ritorna a-1 con le reti in superiorità numerica di Gurisatti e ancora Keszthelyi. Ultimi otto minuti da infarto: Bianconi porta subito sul 6-4 il Setterosa, Gurisatti trova il 5-6 a ruota. Una superiorità numerica non sfruttata per parte, poi a 1’30” dall’ultima sirena Giulia Emmolo riporta l’Italia sul +2.

A 1’07” dal termine ancora Gurisatti sigla il 6-7, ma nell’ultimo giro di lancette non accade più nulla e così l’Italia vendica la sconfitta patita a Volos nel girone eliminatorio, prendendosi almeno il quinto posto finale dopo la cocente delusione dell’eliminazione patita ieri per mano dell’Olanda.













Foto: Archivio privato Roberta Bianconi

