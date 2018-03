Pallanuoto, Europa Cup 2018: il Settebello al lavoro già da Pasquetta per puntare alla vittoria

Sarà una Pasquetta di lavoro per il Settebello in vista della Super Final di Europa Cup di pallanuoto maschile: la nazionale italiana sarà al lavoro a Trieste dal 2 aprile, giorno del Lunedì dell’Angelo, e poi vi resterà fino al mercoledì seguente, giorno della partenza per Rijeka, in Croazia, che da giovedì ospiterà la quattro giorni di gare.

La città croata infatti ha battuto la concorrenza di Torino per l’organizzazione della manifestazione: l’Italia, vincendo il girone di qualificazione giocato a Palermo, ha evitato il raggruppamento con i padroni di casa della Croazia, inserita in un girone della morte con le altre due rappresentative balcaniche, Serbia e Montenegro, e la Francia.

Gli azzurri invece esordiranno il giorno 5 aprile contro la Spagna, poi affronteranno Ungheria e Grecia nei due giorni seguenti. Domenica 8 infine le finali: le prime si sfideranno per il titolo, le seconde per il bronzo e così via fino alla finale per il settimo posto: non c’è spazio per cali di tensione.

Come arriva l’Italia alla fase finale? Certamente galvanizzata dall’ottima prestazione di Palermo, dove ha dominato il girone, superando nettamente il Montenegro in quella che è stata una vera battaglia sportiva in acqua. Lo stop nell’amichevole contro la Grecia nell’ultimo collegiale ad Atene, dove sono state anche diramate le convocazioni, non dovrebbe aver fatto preoccupare più di tanto Sandro Campagna.

I due terzi del Settebello però saranno ancora in acqua nella giornata del Sabato Santo: Pro Recco e Brescia giocheranno alle ore 20.30 le rispettive sfide di Champions League, mentre la BPM Sport Management sarà impegnata in trasferta a Budapest nell’andata della finale di Euro Cup. La posta in palio è alta e gli azzurri potrebbero anche spendere energie nervose importanti.

Di seguito i 15 atleti convocati:

Zeno Bertoli, Marco Del Lungo, Nicholas Presciutti (AN Brescia)

Pietro Figlioli, Andrea Fondelli, Gianmarco Nicosia (Banco Bpm Sport Management)

Vincenzo Dolce, Alessandro Velotto (Can Napoli)

Michael Bodegas, Guillermo Molina, Oscar Echenique, Francesco Di Fulvio (Pro Recco),

Luca Damonte (RN Savona),

Vincenzo Renzuto Iodice (Jug Dubrovnik),

Giacomo Casasola (CC Ortigia).

Commissario Tecnico: Sandro Campagna.













Foto: Enrico Spada

roberto.santangelo@oasport.it