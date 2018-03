Pallanuoto, Finale Euro Cup 2018: Ferencvaros-BPM Sport Management 9-8. La compagine azzurra può giocarsi la vittoria al ritorno

È arrivata una sconfitta, nel match d’andata in Ungheria, ma la BPM Sport Management resta in piena corsa per la vittoria dell’Euro Cup di pallanuoto maschile. Nella finale d’andata della seconda competizione europea i Mastini sono usciti sconfitti in terra magiara per 9-8 in casa del Ferencvaros e si giocheranno sicuramente le proprie chance nel match di ritorno (in programma il 18 aprile a Busto Arsizio).

Partono forte i Mastini che passano in vantaggio con Mirachi, ma il primo quarto è in favore dei padroni di casa che chiudono sul 4-2 guidati dal solito Denes Varga. Il secondo quarto resta a reti inviolate, con le compagini che non riescono a bucare le rispettive retroguardie. Alla ripresa del gioco la squadra di Baldineti, trascinata da un fantastico Andrea Fondelli, riesce addirittura ad impattare sul 6-6, prima di subire la rete del 7-6 di Jaksic. Doppio botta e risposta negli ultimi 8′ di gioco, la rete di Luongo ad 1’30” dal termine lascia pienamente aperte le speranze degli azzurri in vista del ritorno.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Comunicato Stampa Sport Management