Pallanuoto, la Sport Management dovrebbe rinunciare alle Coppe europee

Dopo aver lasciato andare i principali pezzi pregiati, tra i quali Giuseppe Valentino, Gianmarco Nicosia, Luca Damonte, Lorenzo Bruni, Vincenzo Dolce, Cristiano Mirarchi, Giacomo Lanzoni e Riccardo Lo Dico, la Sport Management, in attesa di nuovi investitori, ha deciso di restare in A1 ma, secondo wpdworld.com, rinuncerà alle Coppe europee.

In attesa di uno sponsor, che consenta alla società bustocca di cominciare a fare acquisti e di mettere sotto contratto l’allenatore, si parla dell’imminente arrivo sulla panchina di Zoran Bajic, allenatore della Mladost, che porterebbe con sé il figlio Luka. Arriverebbero poi dal Brescia Guerrato e Gianazza, mentre in porta sarebbe vicino l’accordo con Soro, proveniente dalla Lazio.

La Sport Management avrebbe dovuto prendere parte, secondo la classifica congelata al momento della sospensione per l’emergenza sanitaria, all’Euro Cup, così come il Savona, mentre in Champions League, dove la Pro Recco ha una wild card, dovrebbero prendere parte alle qualificazioni Brescia ed Ortigia.

Foto: comunicato stampa Sport Management