Pallanuoto, Coppa Italia 2018: ancora una volta la finale sarà tra Pro Recco e AN Brescia

Ennesimo capitolo di una storia senza fine: ancora una volta la finale di Coppa Italia di pallanuoto maschile sarà tra AN Brescia e Pro Recco. Si sono disputate oggi le semifinali in quel di Bari: i lombardi di Sandro Bovo hanno vinto lo scontro diretto con la Sport Management, successo nettissimo per i recchelini con la CC Napoli.

Pro Recco-CC Napoli 20-3

Pro Recco: Tempesti, F. Di Fulvio 2, Alesiani 1, Bruni 2, Molina Rios 3, Bodegas 1, Ivovic 1, Echenique Saglietti 1, Figari 3, Filipovic 4 (1 rig.), Aicardi 1, N. Gitto 1, Volarevic. Coach Vujasinovic.

CC Napoli: Rossa, Buonocore, Del Basso 1, Confuorto, Basile, Di Martire, Dolce 1, Campopiano 1, F. Lapenna, Velotto, Borrelli, Esposito, Vassallo. Coach Zizza.

Arbitri: Severo e Carmignani.

Note: parziali 7-0, 5-2, 5-0, 3-1. Spettatori 1000 circa. Vassallo (13) in porta per la Canottieri. Uscito per limite di falli Di Martire (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pro Recco 6/8 + 1 rigore, Napoli 1/4.

AN Brescia-Banco BPM Sport Management 10-8

AN Brescia: Del Lungo, Guidi, C. Presciutti, Manzi, Paskovic, Rizzo 2, Muslim 1, Nora 2, N. Presciutti 2, Bertoli 1, M. Janovic 2 (1 rig.), Vukcevic, Morretti. Coach Bovo.

Banco BPM Sport Management: Lazovic, E. Di Somma, Blary, Figlioli 1 (rig.), A. Fondelli 1, Petkovic, Drasovic 3, Gallo 1, Mirarchi 1, S. Luongo, Baraldi 1, Valentino, Nicosia. Coach Baldineti.

Arbitri: Gomez e Collantoni.

Note: Parziali 2-2, 4-2, 0-1, 4-3. Spettatori 1000 circa. Del Lungo para un rigore a Figlioli nel quarto tempo sul 7-5. Superiorità numeriche: Brescia 2/9 + 1 rigore, Bpm Sport Management 4/9 + 2 rigori. Usciti per limite di falli Janovic (B) e Blary (S) nel quarto tempo.

Foto: Renzo Brico