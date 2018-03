Pallanuoto, Champions League 2018: Dubrovnik-Brescia 10-7. Il secondo quarto tradisce i lombardi

Il Brescia cede il passo al Dubrovnik per 10-7 nella Champions League di pallanuoto maschile e si vede scavalcare in classifica dalla squadra di Renzuto Iodice. Ora i lombardi occupano il quarto posto, l’ultimo utile per il passaggio alla Final Eight, con un solo punto di margine sulla Dinamo Mosca.

Nel primo quarto parte bene Brescia, in vantaggio con Rizzo a 5’32” dal termine, ma Renzuto Iodice pareggia a 5′ esatti dalla prima sirena, in superiorità numerica. Per vedere altri gol bisogna attendere il secondo tempo, che sarà quello che deciderà il match: vantaggio interno di Benic, pareggio di Vukcevic. Poi, nel giro di due minuti, il parziale che spezza la gara: per i padroni di gara vanno in gol Jokovic, Loncar e Fatovic. Nicholas Presciutti prova ad accorciare, ma prima del secondo intervallo ancora Benic spedisce le squadre al riposo sul 6-3 per i padroni di casa.

Nel terzo quarto Jokovic porta il Dubrovnik sul +4, poi, dopo un lungo digiuno, Bertoli accorcia nuovamente, ma Brescia non riesce a rientrare. Negli ultimi 8′ c’è il festival del gol, ma la sostanza non cambia: Vukcevic porta gli ospiti sul 5-7, poi una doppietta di Loncar spegne ogni velleità di rimonta. Nel finale doppietta di Janovic per il Brescia, inframmezzata da una rete di Fatovic, che a 6″ dal termine si fa anche parare un rigore da Del Lungo. Finisce 10-7.













Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it