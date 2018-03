Pallanuoto, A1 2018: risultati e classifica della 18ma giornata. Non sbagliano le prime della classe

Diciottesima giornata per il campionato di pallanuoto maschile, la quinta del girone di ritorno: poche sorprese in questo turno, dove le big gestiscono le energie e riescono comunque a vincere senza particolari problemi. Vittorie nette sia per la Pro Recco, leader della graduatoria, che per le inseguitrici a pari punti AN Brescia e Sport Management. Non sbaglia mai una fantastica Ortigia, vera sorpresa di questo campionato, saldamente al quarto posto. Nella parte medio bassa della graduatoria, colpo per il Posillipo. Andiamo a rivivere la giornata con i risultati e la classifica aggiornata.

18^ giornata

RN Savona-CC Ortigia 9-9

Bogliasco Bene-Canottieri Napoli 9-9

Pallanuoto Trieste-CN Posillipo 6-11

Pro Recco-Lazio Nuoto 18-4

Reale Mutua Torino 81 Iren-Seleco Nuoto Catania 7-11

Banco Bpm Sport Management-Acquachiara ATI 2000 23-5

RN Florentia-AN Brescia 3-13

Classifica

PRO RECCO N e PN 54 BANCO BPM SPORT MANAGEMENT 48 AN BRESCIA 48 CC ORTIGIA 34 RN SAVONA 32 CC NAPOLI 32 SELECO NUOTO CT 24 SS LAZIO NUOTO 22 RN FLORENTIA 20 CN POSILLIPO 18 BOGLIASCO BENE 17 PALLANUOTO TRIESTE 11 REALE MUTUA TORINO 81 IREN 7 ACQUACHIARA ATI 2000 0

Foto: Renzo Brico