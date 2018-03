Orario Giro delle Fiandre 2018: su che canali vederlo in tv e come seguirlo in tempo reale. La guida completa

Il Giro delle Fiandre 2018 si correrà domenica 1° aprile: spettacolo assicurato nel giorno di Pasqua, la corsa per eccellenza in Belgio è pronta per regalare grandi emozioni e per scaldare il cuore di tutti gli appassionati. Si preannuncia una giornata davvero molto intensa e avvincente: sui muri e sul pavè si daranno battaglia le grandi stelle del ciclismo.

Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert e gli uomini della Quick Step puntano alla vittoria nella seconda Classica Monumento della stagione: chi riuscirà a spuntarla? Attenzione anche ai possibili incomodi come Gianni Moscon e Matteo Trentin, senza sottovalutare una possibile azione di Vincenzo Nibali. Il Giro delle Fiandre viaggia nella storia: 257 chilometri tra Anversa e Oudenarde, 18 muri e 4 tratti in pavè, Kwaremont e Paterberg a fare da giustizieri finali.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del Giro delle Fiandre 2018, seconda Classica Monumento della stagione. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e sul sito della Rai oltre che su Sky Go e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 1° APRILE:

10.45 Giro delle Fiandre, partenza

16.30-17.30 (circa) Giro delle Fiandre, arrivo