Oggi 21.30 LIVE F1, GP Australia 2018 in DIRETTA: prove libere. L’orario e come vederle in tv e in replica. Il programma completo

Oggi sabato 24 marzo si disputano le prove libere 3 del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. I piloti avranno a disposizione un’ora per mettere a punto le proprie monoposto in vista delle qualifiche che scatteranno due ore dopo. Oggi infatti si definirà la griglia di partenza in vista della gara di domani e scopriremo chi scatterà dalla pole position. Si preannuncia una giornata scoppiettante e intensa, il confronto diretto tra i big entra nel vivo, dopo le scaramucce del venerdì capiremo ancora di più chi può puntare alla vittoria a Melbourne.

I riflettori sono tutti puntati su Lewis Hamilton ma Sebastian Vettel non vuole mollare la presa e prova a fare saltare il banco. La Mercedes sembra avere qualcosa in più ma ad Albert Park la Ferrari cerca il colpaccio guidata dal fenomeno tedesco. Il Campione del Mondo vuole mettere in chiaro le cose, ne vedremo delle belle. Attesa anche per gli outsider Max Verstappen e Kimi Raikkonen.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Australia, prima prova del Mondiale F1 (sabato 24 marzo). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e come seguire l’evento.

SABATO 24 MARZO:

04.00-05.00 Prove libere 3

07.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP AUSTRALIA 2018: COME VEDERLE IN TV, IN DIRETTA E IN REPLICA

Le qualifiche del GP di Australia 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go. Tutti gli appassionati potranno seguire il time attack secondo queste modalità ma se non volete puntare la sveglia potrete gustarvi le qualifiche anche in replica secondo il seguente palinsesto. Qualifiche in replica su Sky Sport F1 alle ore 09.00, 11.00, 14.00, 16.15, 18.45, 21.00, 00.00.

Le qualifiche del GP di Australia 2018 saranno trasmesse in differita tv su TV8, canale 8 del digitale terrestre, a partire dalle ore 19.00.

Naturalmente disponibile la DIRETTA LIVE scritta su OASport.













FOTOCATTAGNI