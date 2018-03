NBA 2018: Celtics ko con i Wizards dopo due overtime! Kevin Durant trascina i Warriors

Quattro partite, tre overtime. Questa è la sintesi di una notte NBA per cuori forti, che vive i momenti più emozionanti al TD Garden, dove i Boston Celtics ospitano i Washington Wizards. I padroni di casa, privi di Kyrie Irving e Al Horford, dominano nel primo quarto (37-23) e si portano persino sul +20 a 7’45” del secondo parziale con un layup di Greg Monroe. Ma le rotazioni corte si fanno sentire e col passare dei minuti i Wizards rientrano in partita, giungendo a metà gara sotto di appena 7 punti (59-52) grazie ad uno scatenato Markieff Morris e piazzando il sorpasso nel terzo quarto (80-81). I Celtics, però, hanno sette vite e tornano a macinare gioco, portandosi avanti in un ultimo parziale punto a punto che nel minuto conclusivo vive momenti palpitanti. Bradley Beal va a segno, risponde Marc Morris con la tripla del +4 per Boston, poi ancora Beal accorcia in layup e Jayson Tatum mette a referto solo uno dei due tiri liberi a disposizione. Il solito Beal porta i Wizards a -1, ma Shane Larkin è implacabile dalla lunetta e piazza l’allungo a 12” dalla sirena. Ed è proprio qui che Washington pesca il jolly: Jodie Meeks, l’uomo che non ti aspetti, trova una clamorosa tripla a 2”4 dalla fine e porta tutti all’overtime sul 106-106, regalando un’appendice incredibile al match.

Stavolta sono i Wizards ad avere un vantaggio psicologico e ad andare avanti, ma una tripla di Terry Rozier riporta i Celtics a contatto e un superbo canestro e fallo di Jayson Tatum a 3”1 dalla sirena regala il 115-115 con l’opportunità del libero aggiuntivo, che il talentuoso rookie fallisce mandando tutti al secondo overtime. I Wizards hanno rotazioni più lunghe e ancora energie da spendere, andando avanti di 5 punti con una tripla di Morris e un canestro da 2 punti di Beal, ma Rozier a 47” dalla fine accorcia sul -1 con una splendida tripla. Beal fallisce uno step back, Tatum sbaglia dall’arco dei 3 punti e così stavolta i Wizards hanno la meglio e portano a casa una clamorosa vittoria per 124-125 al termine di un’autentica maratona che consolida la quinta piazza a Est per Washington. Tra i Celtics, il miglior marcatore è Marcus Morris con 31 punti, mentre tra le fila dei Wizards è il solito Beal a fare la differenza con 34 punti all’attivo.

Le emozioni, però, non mancano neppure a Sacramento, dove i Kings vanno avanti 91-79 al termine del terzo quarto contro i Miami Heat, ma incassano un parziale di 14-0 nei minuti finali, contraddistinti da un superbo Goran Dragic, e si ritrovano di colpo ad inseguire. De’Aaron Fox, tuttavia, non ci sta a mollare la presa e sulla sirena trova il canestro del 110-110 che manda le squadre all’overtime. Una tripla di Bogdan Bogdanovic dà il via all’allungo decisivo dei Kings, che rintuzzano i tentativi di rimonta degli Heat con una serie di tiri liberi a segno e si impongono 123-119, mettendo soltanto parzialmente a rischio l’ottavo posto di Miami a Est, attualmente quasi blindato. Per i Kings si rivelano fondamentali le prove di Buddy Head, autore di 24 punti, e di Zach Randolph, che mette a referto 22 punti e 9 rimbalzi, prestazioni che vanificano i 33 punti del solito fenomenale Goran Dragic.

I Golden State Warriors, intanto, anche senza Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green trovano la vittoria per 117-106 contro i Los Angeles Lakers al termine di un match condotto con grande sagacia tattica e deciso dai 26 punti di un superbo Kevin Durant e al contributo dalla panchina di Shaun Livingston (13 punti) e di Omri Casspi (15 punti). Tra le fila dei Lakers non bastano la doppia doppia di Julius Randle, autore di 22 punti e 10 rimbalzi, e i 20 punti a testa per Brook Lopez e Isaiah Thomas.

Gli Orlando Magic, infine, si impongono 126-117 contro i Milwaukee Bucks, settimi nella Eastern Conference, sfruttando la giornata di grazia dall’arco dei tre punti per Jonathon Simmons (35 punti con 7/12 da 3) e di D. J. Augustin (32 punti con 6/9 da 3), che a suon di triple vanificano la doppia doppia di uno splendido Giannis Antetokounmpo, autore di 38 punti e 10 rimbalzi.

Di seguito, il riepilogo dei risultati della notte NBA:

Orlando Magic-Milwaukee Bucks 126-117

Boston Celtics-Washington Wizards 124-125 2OT

Sacramento Kings-Miami Heat 123-119 OT

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers 117-106













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Twitter NBA