MotoGP, Valentino Rossi vs Johann Zarco: “Lui voleva la mia M1. Sono felice che la Yamaha abbia preferito me”

Non è mai scoccata la “scintilla” tra Valentino Rossi e Johann Zarco. Sarà per il modo di guidare del francese (molto aggressivo) o per la sua oggettiva velocità su una Yamaha non ufficiale, il 46 non ha mai visto di buon occhio il transalpino, due volte campione del mondo della Moto2.

Un potenziale rivale per il fuoriclasse di Tavullia? Sicuramente sì. Parlare di centauro con potenzialità, tra l’altro, è andare a delegittimare quanto il buon Johann ha fatto l’anno scorso (3 podi e 2 pole) e fatto vedere nel 1° round in Qatar con quella pole sensazionale.

L’obiettivo di Zarco era chiaro: ambire alla M1 Factory e, con un Maverick Vinales super confermato fino al 2020, l’ultimo posto utile era quello di Valentino. Un altro motivo per cui essere avversari quindi, dopo gli screzi avuti nel GP di Assen del 2017, ad esempio: “Io oggi ho capito che Zarco non è cattivo. E’ proprio che non è capace, perché non capisce la distanza dalle altre moto”, furono le considerazioni di Rossi.

Nella lunga intervista riservata alla Gazzetta dello Sport l’ultima stoccata. Come è ormai ufficiale, il Team Tech3, nel quale corre il pilota d’Oltralpe, ha trovato un accordo con KTM per la prossima stagione e questo potrebbe far presagire che il transalpino potrebbe essere in sella alla moto austriaca. Sul tema, l’affermazione sincera del 9 volte campione del mondo è stata la seguente: “E’ stata una scelta, ma non posso essere obiettivo perché, visto che lui voleva la mia moto. Sono molto contento che la Yamaha abbia scelto di tenere me“, le parole del centauro italiano che alimentano ancor di più questa rivalità. Ne vedremo delle belle in pista!













Foto: Valerio Origo