MotoGP, Valentino Rossi: “Ho sempre voluto continuare a gareggiare. Le mie motivazioni sono molto alte”

Nella prima conferenza stampa di presentazione del primo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP, a Losail (Qatar), l’attenzione non poteva che essere per Valentino Rossi, dopo aver annunciato di aver rinnovato fino al 2020 il contratto con la Yamaha.

Valentino si è mostrato entusiasta e convinto di questa decisione, ribadendo il concetto davanti ai giornalisti presenti: “Sono felice perché due anni fa, quando ho firmato, pensavo che potesse essere il mio ultimo contratto. In verità, ho sempre voluto continuare. Non sarà facile ma credo di avere la forza e le motivazioni per competere ai massimi livelli. Per cui ho fatto la mia scelta, la moto mi piace e sono pronto a gareggiare”.

E poi entrando ancor più nello specifico: “Ho rinnovato perché mi diverto a guidare ed apprezzo questo stile di vita. Voglio mettermi alla prova e correre fino alla fine. Può essere un rischio ma se avessi scelto di fermarmi all’apice, avrei potuto farlo già qualche tempo fa”.













Foto: Valerio Origo