MotoGP: UFFICIALE – Valentino Rossi rinnova per altri due anni con la Yamaha! Dottore infinito

La notizia tanto attesa è arrivata: Valentino Rossi correrà in MotoGP per altri due anni. L’ufficialità è arrivata per mezzo del profilo social di Yamaha Movistar che, tramite un simpatico gioco a caselle, ha scoperto la foto che tutti i tifosi ed appassionati del Motomondiale si aspettavano: Valentino Rossi appoggiato ad un enorme +2 che simboleggia le due prossime annate che correrà con la casa di Iwata. Il campione di Tavullia, dunque, sarà nella classe regina fino al 2020, a 41 anni compiuti, per un finale di carriera nel quale vorrà togliersi ancora tante soddisfazioni.

Le parole di Valentino Rossi nel comunicato: “Quando ho firmato il mio ultimo contratto con Yamaha, nel 2016, mi sono chiesto se sarebbe stato davvero l’ultimo della mia carriera. Pensai quindi di decidere nei due anni successivi in tal senso. In questo periodo di tempo ho capito che volevo continuare a gareggiare, in MotoGP e, sopratutto, con la M1. Correre con questo team, una vera famiglia, è un piacere immenso e, proprio per questo, voglio ringraziare tutti, dalla Yamaha in giù, visto che ha sempre creduto in me e anche che io possa essere competitivo a 40 anni! Non sarà facile, ma sono pronto alla sfida e ho tantissime motivazioni. Ecco perchè ho rinnovato per altri due anni”. Lin Jarvis, direttore generale di Yamaha Motor Racing conferma le parole di Rossi. “Il rinnovo di Valentino è il modo migliore per dare il via a questa nuova stagione. Magari la notizia non sarà stata troppo sorprendente, ma ha riempito di gioia noi e milioni di tifosi. Trovare un accordo è stato semplicissimo, perché Valentino è, e rimarrà sempre un pilota top, e lo dimostrerà subito fin dal GP del Qatar di questo weekend”.

La celebrazione della Yamaha per questo rinnovo ha voluto mettere in evidenza tutti gli incredibili numeri, e record, messi a segno dal nove volte campione del mondo. Ne citiamo alcuni: Età: 39 anni. Gran Premi corsi con Yamaha: 206. Vittorie con la casa nipponica: 56. Gare in MotoGP: 273. Stagioni corse con Yamaha: 12. Titoli consecutivi in MotoGP: 4. Podi conquistati con la casa di Iwata: 134. Gare disputate consecutivamente: 230. Gran Premi corsi in tutta la carriera: 365. Gare corse nella categoria regina: 305. Prima vittoria con Yamaha: all’esordio, GP Sud Africa 2004 a Welkom. Vittorie consecutive con Yamaha: 5. Massimo numero vittorie in un anno con Yamaha: 11 nel 2005. Sempre a podio: 2003 con Honda. Arrivi a podio in un anno: 15 nel 2003, 2005 e 2008. Numero podi nella classe regina: 191. Almeno una vittoria in ogni stagione con Yamaha. Punti totali nelle tre classi: 5875. Numero stagioni al 2020: 25.













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo