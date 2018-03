MotoGP, GP Qatar 2018 – Maverick Viñales: “Speravo nel rinnovo di Valentino Rossi, vuol dire che la moto è competitiva”

Prima conferenza stampa della stagione per la MotoGP, in Qatar. C’era anche Maverick Viñales dichiaratosi pronto per cominciare e voltare pagina rispetto a un 2017 cominciato col botto ma finito male. “Mi sento alla grande, non vedo l’ora di cominciare. La moto non era al livello dello scorso anno nei test ma abbiamo provato tanto, mi sono trovato bene e sono fiducioso. C’è da lavorare ma sappiamo cosa fare. Bisogna migliorare in tutto, siamo pronti a farlo passo dopo passo, gara dopo gara. Mi sento motivato“.

Inevitabile una domanda sul rinnovo di Valentino Rossi. “Quando ho firmato speravo che sarebbe rimasto a lungo. Questo significa che il livello di competitività all’interno del box è alto. È positivo per entrambi, perché spingi di più e chiedi di più anche al team e alla moto“. Viñales non si sbilancia, però, sulla lotta al titolo (“Difficile dire. Noi eravamo partiti bene poi siamo calati. Siamo tutti vicini“), pur tenendo la porta aperta anche ai team privati, come il Tech3 di Johann Zarco, mina vagante della stagione. “L’anno scorso anche i privati erano ad un buon livello. Quindi sì, credo che sarà possibile vederli nella lotta“.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo