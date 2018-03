MotoGP, GP Qatar 2018 – Andrea Iannone: “Ho grande fiducia, siamo più vicini rispetto all’anno scorso”

Tra i piloti che si avvicinano a questo Mondiale 2018 con la maggior voglia di riscatto c’è, senza dubbio, Andrea Iannone. Il portacolori della Suzuki, infatti, è reduce da un 2017 con pochi sorrisi, ma ora le aspettative sono decisamente diverse, come ha confermato nella conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio del Qatar. “Sicuramente ho vissuto una prima parte del 2017 molto difficile, ma alla fine abbiamo recuperato terreno, ritrovandoci più vicini al vertice e con rinnovata fiducia – spiega il pilota di Vasto. Abbiamo lavorato sodo in ottica futura e, a questo punto, siamo in condizioni migliori rispetto ad un anno fa, con una base più solida. Abbiamo provato tante combinazioni per trovare il giusto bilanciamento e penso che saremo vicini ai migliori, in un campionato quanto mai equilibrato”.

A Losail hai spesso combattuto per le prime posizioni, anche se hai totalizzato diverse cadute: Questo circuito mi piace perché solitamente ho un buon feeling con la mia moto qui a Losail. Ma, devo essere sincero, non c’è troppa differenza rispetto alle altre piste”.

Poi sui favoriti per il Mondiale: “Credo che in tanti avranno chance di emergere, ma con il passare del tempo avremo un quadro più realistico e capiremo quali piloti potranno lottare fino alla fine. Gli ufficiali, più alcuni privati, sono decisamente veloci e lo sono stati per tutti i test. Per questo motivo potranno lottare per vincere ogni gara e per puntare al Mondiale in generale”.

Foto: Valerio Origo