MotoGP oggi (venerdì 16 marzo), GP Qatar 2018: orario d’inizio e come vedere le prove libere in tv. Il programma completo

Oggi venerdì 16 marzo inizia il lungo weekend dedicato al GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale MotoGP 2018. La stagione sta per incominciare, i motori si accenderanno sul circuito di Losail, i centauri si cimenteranno con le prove libere: obiettivo testare le proprie moto, trovare il giusto feeling con il mezzo e con la pista, operare le giuste messe e a punto in vista del fine settimana che culminerà con la gara.

Si preannuncia una giornata davvero importante e scoppiettante con tanta carne al fuoco: Andrea Dovizioso ha dimostrato di avere qualcosa in più in sella alla Ducati durante i test delle scorse settimane su questo tracciato, Marc Marquez vorrà rispondere da Campione del Mondo con la sua Honda, si attende la zampata di Valentino Rossi ma attenzione anche a Jorge Lorenzo e Maverich Vinales.

Oggi venerdì 16 marzo sono in programma due turni di prove libere valide per il GP del Qatar 2018. A chiudere sarà la MotoGP alle ore 17.00 (italiane), sotto i riflettori come succederà durante la gara di domenica.

Di seguito la data, il programma dettagliato e tutti gli orari delle prove libere di venerdì 16 marzo valide per il GP del Qatar 2018, prima prova del Motomondiale 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (In Qatar sono due ore avanti rispetto a noi).

VENERDÌ 16 MARZO:

11.00-11.40 Moto3 – Prove libere 1

11.55-12.40 Moto2 – Prove libere 1

12.55-13.40 MotoGP – Prove libere 1

15.10-15.50 Moto3 – Prove libere 2

16.05-16.50 Moto2 – Prove libere 2

17.05-17.50 MotoGP – Prove libere 2













(foto Valerio Origo)