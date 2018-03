Europa League 2018: tutte le squadre qualificate ai quarti di finale, c’è la Lazio. Data del sorteggio, programma, orari e tv

Si è definito il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale dell’Europa League 2018 di calcio. Otto formazioni sono rimaste in corsa, pronte a sfidarsi nel prossimo turno a eliminazione diretta: la corsa verso la finale è entrata nel vivo, siamo nel pieno del secondo torneo continentale per importanza. I match d’andata si disputeranno giovedì 5 aprile, il ritorno è previsto la settima successiva. Il sorteggio dei quarti di finale si svolgerà venerdì 16 marzo (ore 13.00): sarà totalmente libero, senza teste di serie e senza alcun vincolo.

L’Italia si affida alla Lazio che non vuole smettere di sognare e che può ancora farsi strada soprattutto se l’urna di Nyon sarà benevola. Ora le grandi favorite per la conquista del trofeo sono l’Atletico Madrid e l’Arsenal che ha eliminato il Milan. Da tenere in seria considerazione anche lo Sporting Lisbona e il Marsiglia. Il Salisburgo sarebbe un avversario gradito (ma ha eliminato il Borussia Dortmund), il CSKA Mosca e il Lipsia potrebbero essere alla portata dei biancocelesti.

Di seguito tutte le squadre qualificate ai quarti di finale dell’Europa League 2018. La data, il programma dettagliato e l’orario del sorteggio dei quarti di finale. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky e su Eurosport, in diretta streaming su Sky Go e su Eurosport Player oltre che su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SQUADRE QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE:

Atletico Madrid

Marsiglia

RB Lipsia

CSKA Mosca

Sporting Lisbona

Salisburgo

Arsenal

VENERDI’ 16 MARZO:

13.00 Sorteggio quarti di finale Europa League 2018