Motocross, Qualifying Race MXGP GP Europa 2018: Van Horebeek precede Paulin e Gajser. Antonio Cairoli chiude quarto, Herlings sbaglia

La Qualifying Race del 2° round del Mondiale 2018 di MxGP a Valkenswaard (Olanda), valida per il GP d’Europa, sorride al belga della Yamaha Jeremy Van Horebeek che ha preceduto la Husqvarna del francese Gautier Paulin, distanziato di 7″244, ed il rientrante Tim Gajser, in sella alla Honda, a + 11″955 dal leader. Quarta piazza per il nostro Antonio Cairoli, a +18″301, mentre l’altro alfiere della KTM Jeffrey Herlings ha concluso in 19esima piazza per via di un errore.

L’holeshot è di marca orange. Herlings precede Van Horebeek mentre Cairoli è solo sesto dietro a Gajser ed a Simpson. Il siciliano mette sotto pressione il britannico della Yamaha che perde il controllo della sua moto, favorendone il sorpasso. Non è il solo a commettere un errore. A perdere la vetta della graduatoria è infatti l’olandese della KTM, costretto a rientrare in pit-lane per sostituire la ruota anteriore. Van Horebeek prende così la prima posizione, comandando davanti a Paulin ed a Gajser mentre il padrone di casa torna sul tracciato in 35esima piazza. Cairoli, quarto, prova ad abbassare i suoi tempi andando a caccia del terzo posto di Gajser. Lo sloveno della Honda tiene però botta, gestendo bene la rimonta del campione del mondo in carica.

La gara non offre altri spunti eccetto la grande rimonta di Herlings che conclude in 19esima posizione mentre il belga della Yamaha trionfa davanti a Paulin, Gajser e Cairoli. Per quanto concerne gli altri italiani, Alessandro Lupino, sulla Kawasaki, termina in 26esima posizione mentre Ivo Monticelli, sulla Yamaha, chiude 32°.













Foto: Valerio Origo