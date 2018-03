Motocross, Qualifying Race MX2 GP Comunitat Valenciana 2018: Pauls Jonass precede Jorge Prado e Darian Sanayei. Samuel Bernardini (14°) il migliore degli italiani

Poche sorprese nella Qualifying Race del GP della Comunitat Valenciana (Spagna), terza prova del Mondiale 2018 di MX2. Sul Red Sand MX & Enduro Track, situato a circa 90 km da Valencia, è stato il dominatore incontrastato di questa classe riservata ai piloti Under23 ad imporsi.

Parliamo di Pauls Jonass che, sovrano delle prime due tappe stagionali, ha posto il proprio sigillo anche in questa gara di qualificazione alle due run di domani, dimostrando la solita padronanza in sella alla KTM. Sulla moto austriaca, infatti, il lettone, dopo una partenza alle spalle del padrone di casa Jorge Prado (KTM), si è fatto largo iniziando a martellare su tempi notevoli (1’51″basso). Un ritmo che però lo spagnolo, compagno di marca, ha mantenuto fino al termine, mettendo anche sotto pressione il leader del campionato ma dovendosi arrendere anche in questo caso.

Un finale pirotecnico nel quale l’iberico è giunto a +0″633 dal vincitore e, nello stesso tempo, è stato costretto a guardarsi dallo statunitense Darian Sanayei (Kawasaki) che, dopo un holeshot non certo da ricordare, si è reso protagonista di una rimonta notevole sulla sabbia rossa valenciana, mettendo in pericolo la piazza d’onore di Prado, distante poco più di mezzo secondo. In quarta piazza il centauro della Husqvarna, il danese Thomas Kjer Olsen (a +2″450 dal vincitore), secondo della graduatoria iridata e braccato fino alla fine dall’australiano Hunter Lawrence, sulla Honda, a completare la top5. Seguono notevolmente più distanziati, il britannico Ben Watson (Yamaha), l’americano Thomas Covington (Husqvarna), l’altro britannico Adam Sterry (Kawasaki), crollato nel finale dopo un ottimo avvio, lo spagnolo Iker Larranga Olano (Husqvarna) e l’aussie Jed Beaton (Kawasaki).

Primo degli italiani Samuele Bernardini (TM), 14° a 46″567, mentre Morgan Lesiardo (KTM) e Nicola Bertuzzi (KTM) hanno concluso, rispettivamente, in 26esima e 32esima piazza con un ritardo considerevole ben oltre il minuto.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOCROSS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo