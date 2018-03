Motocross, GP Comunitat Valenciana 2018: Pauls Jonass, altra doppietta in MX2. Prado deve inchinarsi. Bene Samuele Bernardini

E sono tre. Pauls Jonass non si ferma più e dopo le doppiette in Argentina ed Olanda, il lettone concede il tris nel GP della Comunitat Valenciana, valido come terzo round del Mondiale 2018 di MX2. Il pilota della KTM, dominatore della categoria, si è confermato anche sulla sabbia rossa iberica, dominando la scena in entrambe le manche programmate quest’oggi, allungando la sua striscia vincente. Un hattrick annoverante anche il successo della Qualifying Race di ieri.

Un’egemonia di Jonass ma anche della KTM che con Jorge Prado ha dato prova di essere particolarmente veloce. Lo spagnolo, sul tracciato di casa, ha cercato di mettere in difficoltà il compagno di marca nella prima run, approfittando di una partenza non brillante del leader iridato. Alla lunga però il lettone è venuto fuori e Prado è stato costretto ad accontentarsi della piazza d’onore, nell’overall, per effetto del secondo posto della prima manche e del terzo nella seconda. Terza piazza nella graduatoria generale, poi, per il danese della Husqvarna Thomas Kjer Olsen (secondo del Mondiale) grazie ad terzo e quarto posto nelle due corse odierne, accumulando punti importanti ma continuando a perdere terreno dalla vetta occupata da Jonass (30 lunghezze di ritardo).

Degni di menzione poi l’americano Darian Sanayei 4° (Kawasaki) e l’australiano Hunter Lawrence 5° (Honda), in evidenza nel corso della Qualifying Race e confermatisi in parte nel corso delle due gare di questa domenica. In particolare lo statunitense (quinto in gara-1 e secondo in gara-2) ha impressionato nella seconda manche per il riscontro finale ottenuto, su una Kawasaki non all’altezza delle KTM.

Più che positiva, poi, in chiave italiana la prova di Samuele Bernardini. Il centauro italiano, per effetto del nono posto della prima run e della sedicesima nella seconda, in sella alla TM, si è piazzato in dodicesima posizione nell’overall, mettendo in evidenza buone qualità su questo particolare terreno. Più indietro invece gli altri rappresentanti del Bel Paese: Morgan Lesiardo 27° (KTM) E Nicola Bertuzzi (KTM) 34°.

I risultati del GP della Comunitat Valenciana della MX2

1 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25 25 50

2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 22 20 42

3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 20 18 38

4 57 Sanayei, Darian USA ACU KAW 15 22 37

5 96 Lawrence, Hunter AUS MA HON 16 16 32

6 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 18 12 30

7 14 Beaton, Jed AUS MA KAW 13 15 28

8 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV HON 14 14 28

9 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 7 13 20

10 98 Vaessen, Bas NED KNMV HON 10 10 20

11 811 Sterry, Adam GBR ACU KAW 11 7 18

12 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 12 5 17

13 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 6 8 14

14 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR YAM 1 11 12

15 70 Fernandez, Ruben ESP RFME KAW 2 9 11

16 29 Jacobi, Henry GER DMSB HUS 9 0 9

17 199 Zaragoza, Jorge ESP RFME YAM 8 0 8

18 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME HUS 0 6 6

19 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 4 2 6

20 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 5 1 6













CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOCROSS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo