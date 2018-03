Motocross, GP Comunitat Valenciana MXGP 2018: Antonio Cairoli fenomenale: trionfo in gara1, dominio del Campione del Mondo

Toni Cairoli si è letteralmente scatenato nella gara1 del GP della Comunitat Valenciana, terza prova del Mondiale MXGP di Motocross, e ha trionfato esibendo tutta la sua proverbiale classe. Il Campione del Mondo in carica ha dominato la gara interrompendo così la striscia di Herlings che durava da tre appuntamenti (il siciliano si era imposto nella prova inaugurale in Argentina, poi aveva lasciato spazio al giovane avversario).

Il 32enne, scattato in quarta posizione, si è subito lanciato all’inseguimento di Gajser e Febvre e dopo un paio di minuti di gara era subito secondo. A quel punto ha ingaggiato una bella battaglia con il francese che si è protratta per 15 minuti: i due piloti hanno girato sugli stessi tempi, poi il centauro della KTM ha rotto degli indugi e ha sorpassato il transalpino con una manovra spettacolare. Tony ha preso confidenza con il tracciato di Redsand e ha allungato progressivamente mettendo in ginocchio il rivale.

Cairoli ha continuato a spingere forte per evitare sorprese nel finale come invece era successo a Valkenswaard. Il pilota italiano non ha mollato nulla e ha contenuto il furioso tentativo dell’olandese Herlings, leader della classifica generale, che dopo un inizio complicato (era ottavo) ha progressivamente rimontato fino a superare Febvre a due minuti dal termine concludendo così in seconda posizione. Terzo posto conclusivo per il transalpino che precede i belgi Clement Desalle e Julien Lieber, sesto lo svizzero Jeremy Seewer, settimo il francese Gautier Paulin, ottavo il rientrante sloveno Tim Gajser che è caduto nel finale.













(foto Valerio Origo)