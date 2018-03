Moto2, Mondiale 2018: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Tutti i piloti e le squadre al via

Ci siamo! Il Motomondiale sta per cominciare. Sta per prendere il via, dunque, anche il Mondiale Moto2, che come al solito riserverà incertezza ed equilibrio. In tanti saranno pronti a dare battaglia, per cercare di guadagnarsi la promozione nella classe regina. Mancheranno sia il campione in carica, Franco Morbidelli, sia il secondo classificato, Tom Luthi, che questo balzo lo hanno già fatto alla vigilia di quest’anno.

La battaglia sarà comunque interessante. I favoriti principali sono lo spagnolo Alex Marquez e Francesco Bagnaia, già consapevole che il prossimo anno correrà in MotoGP: l’iberico sarà affiancato dal connazionale Joan Mir, campione in carica della Moto3, mentre l’azzurro da Luca Marini, “promosso” allo Sky Racing Team VR46. La pattuglia italiana sarà come lo scorso anno composta da nove piloti, perché perso Morbidelli, è salito di categoria Romano Fenati, insieme al suo team (Marinelli Rivacold Snipers).

Tutti i piloti e le squadre al via del Mondiale Moto2 2018

Nº Pilota Squadra Telaio 4 Steven Odendaal NTS RW Racing GP NTS NH6 5 Andrea Locatelli Italtrans Racing Kalex Moto2 7 Lorenzo Baldassarri Pons HP40 Kalex Moto2 9 Jorge Navarro Federal Oil Gresini Kalex Moto2 10 Luca Marini SKY Racing Team VR46 Kalex Moto2 13 Romano Fenati Marinelli Snipers Kalex Moto2 16 Joe Roberts NTS RW Racing GP NTS NH6 20 Fabio Quartararo Speed Up Racing Speed Up SF8 21 Federico Fuligni Tasca Racing Kalex Moto2 22 Sam Lowes Swiss Innovative Investors KTM Moto2 23 Marcel Schrötter Dynavolt Intact GP Kalex Moto2 24 Simone Corsi Tasca Racing Kalex Moto2 27 Iker Lecuona Swiss Innovative Investors KTM Moto2 32 Isaac Viñales SAG Team Kalex Moto2 36 Joan Mir EG 0,0 Marc VDS Kalex Moto2 40 Héctor Barberá Pons HP40 Kalex Moto2 41 Brad Binder Red Bull KTM Ajo KTM Moto2 42 Francesco Bagnaia SKY Racing Team VR46 Kalex Moto2 44 Miguel Oliveira Red Bull KTM Ajo KTM Moto2 45 Tetsuta Nagashima IDEMITSU Honda Team Asia Kalex Moto2 51 Eric Granado Forward Racing Suter MMX2 52 Danny Kent Speed Up Racing Speed Up SF8 54 Mattia Pasini Italtrans Racing Kalex Moto2 62 Stefano Manzi Forward Racing Suter MMX2 63 Zulfahmi Khairuddin SIC Racing Kalex Moto2 64 Bo Bendsneyder Tech 3 Racing Tech 3 Mistral 610 73 Álex Márquez EG 0,0 Marc VDS Kalex Moto2 77 Dominique Aegerter Kiefer Racing KTM Moto2 87 Remy Gardner Tech 3 Racing Tech 3 Mistral 610 89 Khairul Idham Pawi IDEMITSU Honda Team Asia Kalex Moto2 95 Jules Danilo SAG Team Kalex Moto2 97 Xavi Vierge Dynavolt Intact GP Kalex Moto2













