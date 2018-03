F1, Sebastian Vettel è ottimista in vista dell’esordio iridato: “Ho fiducia nella nostra macchina e negli uomini di Maranello”

Il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel viene allo scoperto e si lascia andare ad alcune esternazioni, sul portale it.motorsport.com, poco prima di partire per l’Australia, dove il 25 marzo avrà inizio il Mondiale 2018 di Formula Uno.

Il teutonico ha, dunque, analizzato quanto accaduto nei test di Barcellona valutando positivamente il lavoro svolto e la nuova macchina: “Credo che la nostra SF71H sia una buona base da cui partire – ha dichiarato Vettel – Ora lavoreremo sullo sviluppo per esplorarne e migliorarne ancora il potenziale. Ho molta fiducia nella squadra, conosco le capacità e la dedizione dei ragazzi di Maranello. Abbiamo fatto un buon lavoro in termini di distanza percorsa, coprendo in totale 4.323 Km. Da parte mia ne ho fatti 875 in un giorno, l’equivalente di 188 giri, e un totale di quasi tremila! Non abbiamo avuto nessun vero problema sulla macchina, e mi sono anche divertito a guidarla”.

Sui temponi dei rivali con tanta benzina a bordo, Seb ha chiarito: “I nostri avversari, Mercedes e Red Bull, hanno usato un solo tipo di pneumatico per la simulazione di gara. Questo non si può fare in un vero Gran Premio, e ha un’influenza sulle strategie e sul risultato finale”.

Il 4 volte campione del mondo, dunque, non vede l’ora di salire nell’abitacolo della sua SF71H all’Albert Park di Melbourne e capire gli equilibri in pista: “Quando saremo in Australia, scenderemo tutti sul tracciato nelle medesime condizioni. E come ho detto prima, ho fiducia nella nostra macchina”.













