MotoGP, GP Qatar 2018 – Marc Marquez: “Mi aspetto una gara emozionante, ci sono piloti molto veloci e non sarà facile”

Ormai è tutto pronto per il GP del Qatar, prima tappa del Mondiale di MotoGP 2018. Nel weekend del 16-18 marzo si accenderanno i motori sul circuito di Losail e si incomincerà a fare terribilmente sul serio. Marc Marquez, Campione del Mondo in carica, è motivato a iniziare nel migliore dei modi la stagione. Lo spagnolo si è già calato in clima gara e alla vigilia dell’evento si è già dichiarato “felice che la prima gara sia finalmente arrivata. Sembra che sarà una stagione molto competitiva. Dopo aver provato qui di recente sappiamo che ci sono diversi piloti già molto veloci, in appena 2-3 centesimi. Quindi mi aspetto una gara emozionante. Domenica può succedere di tutto“.

Marquez analizza anche la situazione in casa Honda: “Abbiamo lavorato bene durante i test invernali e ora non vedo l’ora di iniziare. Il Qatar è unico rispetto alle altre gare del calendario e siamo consapevoli che non è uno dei circuiti più facili per noi. Durante il test ci siamo concentrati per cercare di avvicinarci il più possibile al ritmo dei nostri avversari con le gomme usate e al momento non siamo così lontani“.













FOTOCATTAGNI