Mondiali calcio 2018, quando cominciano? Tutte le date, il calendario, gironi e tabellone. Come vederli in tv

Dal 14 giugno al 15 luglio si svolgeranno i Mondiali 2018 di calcio: sarà la Russia a ospitare la rassegna iridata, uno degli eventi sportivi più attesi dell’intero quadriennio, un appuntamento seguito da miliardi di persone in tutto il globo e che sarà in grado anche di generare importanti introiti commerciali. Le migliori 32 squadre del globo si daranno appuntamento per sfidarsi e contendersi il trono: ci aspetta un mese di grandi emozioni, un appuntamento imperdibile, una serie di incontri mozzafiato e appassionanti che ci faranno divertire. Purtroppo l’Italia non sarà presente: gli azzurri hanno mancato la qualificazione perdendo contro la Svezia.

La Germania difenderà il titolo conquistato quattro anni fa, il Brasile è tra le grandi favorite insieme all’Argentina di Leo Messi e all’ambiziosa Francia, la Spagna cerca un nuovo colpaccio al pari del Portogallo di Cristiano Ronaldo, l’Inghilterra e altre outsider come Colombia, Uruguay e Belgio proveranno a dire la loro. Ad aprire i Mondiali 2018 di calcio sarà il match tra la Russia padrona di casa e l’Arabia Saudita (giovedì 14 giugno). Durante la fase a gironi si giocheranno 3-4 partite al giorno, poi tra ottavi e quarti di finale si passerà a due incontri al giorno alle ore 16.00 e alle ore 20.00.

L’evento sarà trasmesso integralmente sui canali Mediaset: tutte le partite saranno visibili in chiaro e gratis. Disponibile anche la diretta streaming sul sito di Mediaset, DIRETTA LIVE scritta su OASport di tutti gli incontri.

Di seguito il calendario completo, tutto il programma dettagliato, le date e gli orari dei Mondiali 2018 di calcio. Tutti gli orari sono italiani: i fusi orari in Russia sono diversi, gli orari d’inizio delle partite sono tutti riferiti al nostro Paese così potrete comodamente sapere quando si giocano i vari incontri.

GIOVEDÌ 14 GIUGNO:

17.00 Russia vs Arabia Saudita (gruppo A, a Mosca)

VENERDÌ 15 GIUGNO:

14.00 Egitto vs Uruguay (gruppo A, a Ekaterinburg)

17.00 Marocco vs Iran (gruppo B, a San Pietroburgo)

20.00 Spagna vs Portogallo (gruppo B, a Sochi)

SABATO 16 GIUGNO:

12.00 Francia vs Australia (gruppo C, a Kazan)

15.00 Argentina vs Islanda (gruppo D, a Kaliningrad)

18.00 Perù vs Danimarca (gruppo C, a Saransk)

21.00 Croazia vs Nigeria (gruppo D, a Kaliningrad)

DOMENICA 17 GIUGNO:

14.00 Costa Rica vs Serbia (gruppo E, a Samara)

17.00 Germania vs Messico (gruppo F, a Mosca)

20.00 Brasile vs Svizzera (gruppo, a Rostov)

LUNEDÌ 18 GIUGNO:

14.00 Svezia vs Corea del Sud (gruppo F, a Nizhny Novgorod)

17.00 Belgio vs Panama (gruppo G, a Sochi)

20.00 Tunisia vs Inghilterra (gruppo G, a Volgograd)

MARTEDÌ 19 GIUGNO:

14.00 Polonia vs Senegal (gruppo H, a Mosca)

17.00 Russia vs Egitto (gruppo A, a San Pietroburgo)

20.00 Colombia vs Giappone (gruppo H, a Saransk)

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO:

14.00 Portogallo vs Marocco (gruppo B, a Mosca)

17.00 Uruguay vs Arabia Saudita (gruppo A, a Rostov)

20.00 Iran vs Spagna (gruppo B, a Kazan)

GIOVEDÌ 21 GIUGNO:

14.00 Francia vs Perù (gruppo C, a Ekaterinburg)

17.00 Danimarca vs Australia (gruppo C, a Samara)

20.00 Argentina vs Croazia (gruppo D, a Nizhny Novgorod)

VENERDÌ 22 GIUGNO:

14.00 Brasile vs Costa Rica (gruppo E, a San Pietroburgo)

17.00 Nigeria vs Islanda (gruppo D, a Volgograd)

20.00 Serbia vs Svizzera (gruppo E, a Kaliningrad)

SABATO 23 GIUGNO:

14.00 Belgio vs Tunisia (gruppo G, a Mosca)

17.00 Germania vs Svezia (gruppo F, a Sochi)

20.00 Corea del Sud vs Messico (gruppo F, a Rostov)

DOMENICA 24 GIUGNO:

14.00 Inghilterra vs Panama (gruppo G, a Nizhny Novgorod)

17.00 Giappone vs Senegal (gruppo H, a Ekaterinburg)

20.00 Polonia vs Colombia (gruppo H, a Kazan)

LUNEDÌ 25 GIUGNO:

16.00 Uruguay vs Russia (gruppo A, a Samara)

16.00 Arabia Saudita vs Egitto (gruppo A, a Volgograd)

20.00 Spagna vs Marocco (gruppo B, a Kaliningrad)

20.00 Iran vs Portogallo (gruppo B, a Kaliningrad)

MARTEDÌ 26 GIUGNO:

16.00 Danimarca vs Francia (gruppo C, a Mosca)

16.00 Australia vs Perù (gruppo C, a Sochi)

20.00 Nigeria vs Argentina (gruppo D, a San Pietroburgo)

20.00 Islanda vs Croazia (gruppo D, a Rostov)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO:

16.00 Corea del Sud vs Germania (gruppo F, a Kazan)

16.00 Messico vs Svezia (gruppo F, a Ekaterinburg)

20.00 Serbia vs Brasile (gruppo E, a Mosca)

20.00 Svizzera vs Corea del Sud (gruppo E, a Nizhny Novgorod)

GIOVEDÌ 28 GIUGNO:

16.00 Giappone vs Polonia (gruppo H, a Volgograd)

16.00 Senegal vs Colombia (gruppo H, a Samara)

20.00 Inghilterra vs Belgio (gruppo G, a Volgograd)

20.00 Panama vs Tunisia (gruppo G, a Samara)

SABATO 30 GIUGNO:

16.00 Ottavo di finale 1: Prima Gruppo C vs Seconda Gruppo D (a Kazan)

20.00 Ottavo di finale 2: Prima Gruppo A vs Seconda Gruppo B (a Sochi)

DOMENICA 1° LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 3: Prima Gruppo B vs Seconda Gruppo A (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 4: Prima Gruppo D vs Seconda Gruppo C (a Nizhny Novgorod)

LUNEDÌ 2 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 5: Prima Gruppo E vs Seconda Gruppo F (a Samara)

20.00 Ottavo di finale 6: Prima Gruppo G vs Seconda Gruppo H (a Rostov)

MARTEDÌ 3 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 7: Prima Gruppo H vs Seconda Gruppo G (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 8: Prima Gruppo F vs Seconda Gruppo E (a San Pietroburgo)

VENERDÌ 6 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 1: Vincente Ottavo di finale 2 vs Vincente Ottavo di finale 1 (a Nizhny Novgorod)

20.00 Quarto di finale 2: Vincente Ottavo di finale 5 vs Vincente Ottavo di finale 6 (a Kazan)

SABATO 7 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 3: Vincente Ottavo di finale 7 vs Vincente Ottavo di finale 8 (a Samara)

20.00 Quarto di finale 4: Vincente Ottavo di finale 3 vs Vincente Ottavo di finale 4 (a Sochi)

MARTEDÌ 10 LUGLIO:

20.00 Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2 (a San Pietroburgo)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO:

20.00 Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4 (a Mosca)

SABATO 14 LUGLIO:

16.00 Finale per il terzo posto (a San Pietroburgo)

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Finale Mondiali 2018 di calcio (a Mosca)