Volley, UFFICIALE: Earvin Ngapeth lascia Modena! Il francese vola allo Zenit Kazan: “Finisce un ciclo, impossibile andare avanti con Stoytchev”

Earvin Ngapeth è pronto per lasciare l’Italia. Lo schiacciatore non giocherà più a Modena dalla prossima stagione. Il francese, infatti, ha dichiarato a L’Equipe che si accaserà allo Zenit Kazan, squadrone russo che ha vinto le ultime tre Champions League. Monsieur Magique ha deciso di abbandonare il club emiliano a cui ha dato tanto ma da cui ha anche ricevuto molto, soprattutto nei momenti più complicati. Queste le parole di Earvin Ngapeth: “Ho preso la decisione di andarmene, vado a Kazan. Per due semplici motivi: il primo è che sento di aver finito il mio ciclo a Modena. Sono stato lì per quattro anni e mezzo e, a parte la Champions League, ho vinto tutto. Mi sento come se fossi entrato in una sorte di routine, alla fine di un ciclo. Mi manca qualcosa. Sento il bisogno di vedere qualcos’altro e mi metto in gioco per ritrovare gli stimoli“.

A Natale erano emersi i dissidi con coach Rado Stoytchev: “E’ un buon allenatore, ma non il mio tipo di allenatore. Lo sa, l’abbiamo discusso più volte. Abbiamo avuto disaccordi occasionali, umani. Mi piace avere la mia libertà di giocare. Lui ha altri due anni di contratto e non posso continuare così ancora per molto, meglio che me ne vada. Ho parlato con la Presidente: è difficile perché la adoro e lei ricambia, ma non posso rinunciare all’opportunità di andare a Kazan“.

L’annuncio arriva nel cuore dei playoff (Modena sta giocando la serie di semifinale contro Civitanova, ieri ha perso gara1): non era il momento migliore per questo annuncio. Kazan ha dunque scelto Ngapeth per il dopo Leon, martello cubano ormai sempre più indirizzato verso Perugia.













(foto Roberto Muliere)