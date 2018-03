LIVE Tottenham-Juventus, Champions League in DIRETTA: tutti gli aggiornamenti e il risultato in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Tottenham-Juventus, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri vanno a caccia del colpaccio nella tana degli Spurs: dopo il 2-2 di Torino, i ragazzi di Max Allegri sono obbligati a vincere (o a pareggiare segnando almeno tre gol) per passare il turno e proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale. Non sarà facile fare la differenza a Wembley, serve una notte da vera Juventus per sbancare e continuare a sognare la Coppa dalle grandi orecchie.

I Campioni d’Italia, dopo aver battuto la Lazio all’ultimo minuto, si sono portati a un solo punto di distacco dalla capolista Napoli e hanno l’occasione per tornare in testa al campionato ma ora la testa è soltanto sulla Champions League: dopo la Finale persa lo scorso anno, Buffon e compagni non vogliono fermarsi così presto. Peserà l’assenza di Mandzukic, ma il recupero di Higuain e l’ottimo stato di forma di Dybala fanno ben sperare i tifosi: serviranno le loro prestazioni per limitare l’estro di Kane e compagni.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Tottenham-Juventus, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alla ore 20.45. Buon divertimento a tutti.













