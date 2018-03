Pagelle Tottenham-Juventus 1-2, Champions League: Higuain sontuoso, Dybala risolutore

La Juventus è ai quarti di finale di Champions League. Fantastica vittoria a Wembley contro il Tottenham in rimonta per 2-1 con le reti di Higuain e Dybala. Ecco le pagelle dei bianconeri

Buffon 6: qualche responsabilità sul goal di Son, dove non è perfetto nel tuffo. In precedenza alcuni interventi molto importanti. Anche nella ripresa è attento.

Barzagli 5,5: Son è un cliente scomodissimo e il coreano lo fa penare con le sue continue accelerazioni. In crisi totale sulla fascia, si riprende in parte quando viene spostato centrale. Mezzo punto in più per il salvataggio su Son dopo il palo di Kane

Benatia 5,5: nell’assedio inglese anche lui va in difficoltà, ma rispetto ai compagni di reparto è quello che sbaglia meno nel primo tempo. Un problema fisico lo costringe al cambio. Dal 60′ Lichtsteiner 6,5: entra ed è subito decisivo. Da lui parte l’azione del pareggio bianconero. Ingresso fondamentale

Chiellini 6: un primo tempo da dimenticare, dove perde tutti i duelli con Kane. Nella ripresa giganteggia su ogni pallone alto ed è autore di una chiusura provvidenziale prima del tocco proprio del bomber inglese.

Alex Sandro 6: buon avvio, poi anche lui va in difficoltà sotto l’assedio inglese. Nel secondo tempo Allegri lo avanza ed il brasiliano è utile su tutta la fascia sinistra.

Khedira 6: non si vede praticamente mai, ma tocca solo un pallone che diventa decisivo. E’ il colpo di testa che si trasforma in assist per la zampata di Higuain

Matuidi 6: uno dei pochissimi a salvarsi nel naufragio bianconero del primo tempo. Fantastica la chiusura su Kane che equivale un goal. Nella ripresa si prende il giallo e Allegri preferisce levarlo. Dal 60′ Asamoah 6: entra e partecipa prima alla rimonta e poi alla battaglia.

Pjanic 5: brutta prestazione del bosniaco. Fatica in cabina di regia e anche in fase difensiva va in difficoltà.

Dybala 6,5: nel primo tempo è protagonista di una puntata di “Chi l’ha visto”, poi Higuain lo mette solo davanti al portiere e l’argentino è freddo e non sbaglia. E’ il goal qualificazione

Douglas Costa 6,5: assolutamente scatenato il brasiliano. Il migliore per distacco della Juventus nel primo tempo. Vertonghen lo stende in area, ma l’arbitro clamorosamente non fischia calcio di rigore. Continue accelerazioni anche nel secondo tempo

Higuain 7: è l’uomo della rimonta bianconera. Prima trova la zampata decisiva per il pareggio e poi si inventa l’assist che manda in porta Dybala. Assolutamente decisivo. Dall’83 Sturaro s.v: partecipa alla battaglia

All.Allegri 6,5: azzecca completamente i cambi. L’ingresso di Lichtsteiner è decisivo, anche perchè la scelta di Barzagli terzino non aveva convinto. Una vittoria in rimonta che può davvero cambiare il futuro della Juventus. I bianconeri sono tra le migliori otto d’Europa.