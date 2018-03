VIDEO Tottenham-Juventus: clamoroso rigore negato a Douglas Costa in Champions League!

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI TOTTENHAM-JUVENTUS

La Juventus sta perdendo contro il Tottenham per 1-0 al termine del primo tempo. Il ritorno degli ottavi di finale della Champions League è tutto in salita per i bianconeri che devono vincere a Wembley (o pareggiare segnando tre gol) per proseguire la loro avventura in Europa. Al 18′ è però stato negato un clamoroso rigore ai ragazzi di Allegri: Douglas Costa è stato tirato giù da Vertonghen in area di rigore ma l’arbitro ha fatto proseguire il gioco. Un episodio clamoroso, il VIDEO del rigore non concesso.