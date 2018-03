Basket femminile, Eurolega 2018: il Famila Schio cede nel finale contro la Dynamo Kursk e viene eliminato

Dopo aver costruito un vantaggio di otto punti nella prima metà di gara, il Beretta Famila Schio ha dovuto desistere. Troppo forte la Dynamo Kursk, squadra imbattuta ormai da un paio d’anni e campione uscente dell’Eurolega di basket femminile. Purtroppo la squadra scledense è stata eliminata dalla massima competizione europea, sconfitta con il punteggio di 73-60 in gara-2 dei quarti di finale.

Come accennato, il Famila ha iniziato meglio, spinta anche dal pubblico di casa del Pala Campagnola. Nel primo e nel secondo quarto è riuscita a mantenere un’ottima produzione offensiva, sfiorando in entrambe le occasioni quota 20 punti, arrivando a 37 a metà gara. Dal canto suo, la Dynamo ha faticato ad ingranare, fermandosi a 29 punti realizzati. Una volta superato l’intervallo, però, la formazione russa ha ingranato le marce alte, in particolare innalzando il livello della difesa. La produzione di Schio è letteralmente crollata, mentre le ospiti sono salite di colpi anche in attacco. Ricucito lo strappo nel terzo parziale, hanno preso il largo con un parziale di 27-12 nell’ultimo, che ha fermato il punteggio sul 73-60.

Per Schio non sono bastati i 18 punti di Cecilia Zandalasini e i 17 di Isabelle Yacoubou. Per il Kursk, ottima prestazione di McCoughtry con 23 punti in 28 minuti: le russe, in tutto, hanno portato quattro atlete in doppia cifra.













Credit: Ciamillo