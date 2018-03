LIVE Torneo di Viareggio, Finale Inter-Fiorentina in DIRETTA: nerazzurri e viola a caccia del titolo

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Fiorentina, finale del Torneo di Viareggio. Il più importante torneo dedicato alle squadre primavera è arrivato alla sua 70esima edizione e saranno dunque i nerazzurri e i viola a sfidarsi nell’ultima atto della manifestazione. Dopo due vittorie sofferte tra ottavi di finale e quarti, l’Inter ha piegato in semifinale il Parma per 2-0; mentre la Fiorentina, reduce da due 3-2 consecutivi con Empoli e Sassuolo, ha rifilato addirittura un netto 4-1 alla Juventus. Il club viola ha in bacheca 8 edizioni del Viareggio, ma l’ultima vittoria risale al 1992, invece l’Inter è a quota 7 titoli, con l’ultima datata 2015, sempre con Vecchi in panchina.

Sarà una finale entusiasmante e con molti giovani interessanti in campo da entrambi le parti. L’Inter ha deciso di portare una selezione Under 19 a questo Viareggio, lasciando a Milano molti componenti della squadra Primavera che affronta di solito campionato e Youth League. In casa Fiorentina fari puntati soprattutto su Diakhate e Gori, i due grandi protagonisti del successo sulla Juve.

Calcio d’inizio alle ore 15.00 e buon divertimento con la diretta di OA Sport della finale del Torneo di Viareggio tra Inter e Fiorentina.













CLICCA F5 (SU DESKTOP) O REFRESH (SUL TUO DISPOSITIVO MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA